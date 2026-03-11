ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल के घास से स्टेडियम में लाई जा रही हरियाली, 84 लाख रुपए में बना दोंदलो स्टेडियम

गिरिडीह: जिले के बगोदर के दोंदलो में 84 लाख रुपए की लागत से मिनी खेल स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है. स्टेडियम परिसर में हरियाली लाने के लिए पश्चिम बंगाल से घास लाकर लगाया जा रहा है. घास लगाने की शुरुआत मंगलवार को हुई. घास लगाने के साथ ही नवनिर्मित स्टेडियम की सुंदरता बढ़ने लगी है. स्टेडियम परिसर में घास लगाए जाने से आई हरियाली को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुटने लगी है. बंगाल के कारीगरों के द्वारा ही घास लगाया जा रहा है.

तीन-चार फेज में लगाया जाएगा घास

घास लगाने की जिम्मेदारी लेने वाले ठेकेदार संजय कुमार बताते हैं कि तीन-चार फेज में घास लगाया जाएगा. फिलहाल गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है. ऐसे में लगाए गए घास को बचाने की चुनौती है. उन्होंने बताया कि स्टेडियम परिसर में हरियाली लाने के लिए पश्चिम बंगाल के रोजर हाट से दूर्वा घास जिसे दूब घास कहते हैं मंगाया गया है. उसे लगाने के लिए स्टेडियम परिसर में पहले बालू बिछाया जा रहा है और फिर उसके ऊपर घास लगाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिले का संभवतः यह पहला स्टेडियम है, जहां हरियाली लाने के लिए घास लगाया जा रहा है.

जानकारी देते ठिकेदार, जनप्रतिनिधि और बीएमसी के अध्यक्ष (ईटीवी भारत)

जनप्रतिनिधि ने स्टेडियम का लिया जायजा