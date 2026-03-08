ETV Bharat / state

बृंदा करात का केंद्र पर तीखा प्रहार, कहा- मोदी सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ छेड़ रखा है अघोषित युद्ध

दुमका: केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए सीपीआई(एम) की नेता बृंदा करात के नेतृत्व में आज दुमका से जन आक्रोश जत्था निकाला गया. शहर के सिदो-कान्हू चौक से शुरू हुआ यह जत्था तीन दिनों तक संथाल परगना के विभिन्न जिलों के गांव-गांव में जाएगा. इसका उद्देश्य लोगों को बताना है कि मोदी सरकार की नीतियां जन-विरोधी हैं और इसके खिलाफ एकजुट होना जरूरी है. साथ ही, इन मुद्दों पर सीपीआई(एम) द्वारा 24 मार्च को दिल्ली में आयोजित रैली में शामिल होने की अपील की जाएगी.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं और शपथ

इस मौके पर बृंदा करात ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम शपथ लेते हैं कि इस पुरुषवादी समाज के खिलाफ समानता का अधिकार पाने की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी.

बृंदा करात का बयान (ETV Bharat)

मोदी सरकार पर आदिवासियों के खिलाफ 'अघोषित युद्ध' का आरोप

बृंदा करात ने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ रखा है. उनकी नीतियां आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों और किसानों के हित में नहीं हैं. हम अपने साथियों के साथ मिलकर गांव-गांव जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मोदी सरकार किस तरह उनका शोषण कर रही है. आप इसके खिलाफ एकजुट हों. हमारी पार्टी द्वारा इन मुद्दों पर 24 मार्च को दिल्ली में आयोजित रैली में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करें. इस दौरान जत्थे में शामिल लोगों ने नारा लगाया- "जमीन हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा."