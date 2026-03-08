बृंदा करात का केंद्र पर तीखा प्रहार, कहा- मोदी सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ छेड़ रखा है अघोषित युद्ध
बृंदा करात ने दुमका में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश जत्था निकाला. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया.
Published : March 8, 2026 at 3:38 PM IST
दुमका: केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए सीपीआई(एम) की नेता बृंदा करात के नेतृत्व में आज दुमका से जन आक्रोश जत्था निकाला गया. शहर के सिदो-कान्हू चौक से शुरू हुआ यह जत्था तीन दिनों तक संथाल परगना के विभिन्न जिलों के गांव-गांव में जाएगा. इसका उद्देश्य लोगों को बताना है कि मोदी सरकार की नीतियां जन-विरोधी हैं और इसके खिलाफ एकजुट होना जरूरी है. साथ ही, इन मुद्दों पर सीपीआई(एम) द्वारा 24 मार्च को दिल्ली में आयोजित रैली में शामिल होने की अपील की जाएगी.
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं और शपथ
इस मौके पर बृंदा करात ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम शपथ लेते हैं कि इस पुरुषवादी समाज के खिलाफ समानता का अधिकार पाने की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी.
मोदी सरकार पर आदिवासियों के खिलाफ 'अघोषित युद्ध' का आरोप
बृंदा करात ने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ रखा है. उनकी नीतियां आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों और किसानों के हित में नहीं हैं. हम अपने साथियों के साथ मिलकर गांव-गांव जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मोदी सरकार किस तरह उनका शोषण कर रही है. आप इसके खिलाफ एकजुट हों. हमारी पार्टी द्वारा इन मुद्दों पर 24 मार्च को दिल्ली में आयोजित रैली में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करें. इस दौरान जत्थे में शामिल लोगों ने नारा लगाया- "जमीन हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा."
रैली में शामिल प्रमुख मुद्दे और मांगें
रैली के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दे भी शामिल रहेंगे, जैसे पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में स्थित कोयला खदानों से आदिवासियों को हो रही परेशानी.
प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- मनरेगा योजना की जगह लाई जा रही 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) योजना वापस ली जाए. पर्याप्त बजट प्रावधान के साथ मनरेगा को सुदृढ़ किया जाए और प्रतिवर्ष 200 दिनों का रोजगार तथा 700 रुपये प्रति दिन की मजदूरी सुनिश्चित की जाए.
- बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 वापस लिया जाए और सस्ती दर पर सभी को बिजली एक अधिकार के रूप में उपलब्ध कराई जाए.
- बीज विधेयक 2026 वापस लिया जाए. किसानों के बीज बचाने, तैयार करने और आपस में बांटने के अधिकार को कानूनी रूप से मजबूत किया जाए.
- अमेरिका के साथ किया गया देश-हित-विरोधी व्यापार समझौता रद्द किया जाए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के दबाव का मुकाबला किया जाए.
- चारों लेबर कोड वापस लिए जाएं और श्रम कानूनों को मजबूत कर सख्ती से लागू किया जाए.
ये भी पढ़ें:
दुमका में सीपीआईएम नेत्री बृंदा करात का बयान, मोदी सरकार ने ट्रंप के अधीन होकर देश की संप्रभुता को किया सरेंडर
केंद्रीय बजट के जनविरोधी प्रस्तावों के खिलाफ वामदल होंगे गोलबंद, 14 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा अभियान