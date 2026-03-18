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पूर्वांचल की मेधावी छात्र-छात्राएं ISRO की विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीक से होंगे रूबरू

भ्रमण के दौरान छात्र बेंगलुरु के बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे.

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इसरो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 2:19 PM IST

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वाराणसी: पूर्वांचल के छात्र-छात्राएं के लिए खुशखबरी है. अटल आवासीय विद्यालय के बाद अब बेसिक शिक्षा के मेधावी छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के बेंगलुरु में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) भेजा जाएगा. इस दौरान छात्र-छात्रा मिसाइल तकनीक, डीआरडीओ की कार्यप्रणाली और रक्षा क्षेत्र से रूबरू करेंगे, जिससे वह विज्ञान और अनुसंधान में करियर बनाने के लिए प्रेरित होंगे.

छात्र देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के साथ-साथ राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को भी देखेंगे. इस कार्यक्रम के लिए वाराणसी मंडल के चारों जिलों से 8 विद्यार्थी, मीरजापुर मंडल के तीनों जिलों से 6 विद्यार्थी और प्रयागराज मंडल के चारों जिलों से 8 विद्यार्थियों का चयन हुआ है. इस प्रकार तीनों मंडलों से कुल 22 छात्र-छात्राएं चार दिनों के एक्सपोजर विजिट पर बेंगलुरु जाएंगे. बताया जा रहा है कि यह शैक्षणिक भ्रमण मार्च के अंतिम सप्ताह में होगा.

बता दें कि विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी एवं क्विज प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने के आधार पर किया गया है.

वाराणसी मंडल के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) हेमंत राव ने बताया कि, फरवरी में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत मंडलीय स्तर पर विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट के लिए चुना गया है. प्रत्येक जिले से दो-दो विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जो चार दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर बेंगलुरु जाएंगे.

जिले से दो-दो विद्यार्थियों का हुआ चयन: विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने की जिम्मेदारी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को मिली है. उन्होंने बताया कि वाराणसी, मीरजापुर और प्रयागराज मंडल के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थी जल्द ही शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे हैं. भ्रमण के दौरान छात्र बेंगलुरु के बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थलों तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का भी दौरा करेंगे. छात्रों के लिए इसरो भ्रमण के भी संभावना जताई जा रही है, जिससे उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी गतिविधियों को समझने का अवसर मिलेगा.

बनारस से की बेटियां शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगी बेंगलुरु: बताते चले कि वाराणसी जिले से चयनित दोनों विद्यार्थी छात्राएं हैं. यह पहली बार शैक्षणिक भ्रमण के लिए बेंगलुरु जाएंगी. कम्पोजिट विद्यालय कबीरचौरा की कक्षा 7 की छात्रा श्रद्धा पांडेय ने रिवर क्लीनिंग बोट आर्डिनो यूनो का प्रयोग कर नदी से प्लास्टिक कचरा एकत्र करने और उससे इको-ब्रिक्स बनाने का मॉडल प्रस्तुत की थी.

इस मॉडल के लिए उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ. सेवापुरी के कम्पोज़िट विद्यालय चित्रसेनपुर की कक्षा 8 की छात्रा सीतांजलि ने ग्रीन हाइड्रोजन: द फ्यूल ऑफ फ्यूचर विषय पर मॉडल बनाकर जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी में द्वितीय स्थान हासिल किया. दोनों छात्राएं अब बेंगलुरु जाकर वैज्ञानिक संस्थानों को करीब से देखेंगी और नई तकनीकों के बारे में सीखेंगी.

अभिभावकों में भी उत्साह: श्रद्धा के अभिभावक संदीप पांडेय ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अब शिक्षा की गुणवत्ता पहले से काफी बेहतर हो गई है. हमारे समय में ऐसी सुविधाएं नहीं थीं. पहले बड़े और महंगे स्कूलों के बच्चे ही शैक्षणिक भ्रमण पर जाते थे, लेकिन अब यह भ्रम टूट गया है. रकार गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दे रही है, यह बहुत अच्छी पहल है.

चयन विद्यार्थियों के नाम (वाराणसी मंडल)

  • वाराणसी: श्रद्धा पांडेय, सीतांजलि
  • चंदौली: साक्षी प्रजापति, आदित्य गुप्ता
  • गाजीपुर: अंशिका यादव, सत्यम कुशवाहा
  • जौनपुर: साक्षी, अनुराग यादव

मीरजापुर मंडल के विद्यार्थी

  • मीरजापुर: अवंतिका, मुस्कान पटेल
  • सोनभद्र: धीरेन्द्र प्रताप सिंह, दीपिका पटेल
  • भदोही: आदित्य, मंगलम

प्रयागराज मंडल

प्रयागराज: नैंसी, सूफ़िया अहमद
कौशाम्बी: शिल्पा, शशि यादव
प्रतापगढ़: कुशाग्र सिंह, दृष्टि सिंह
फतेहपुर: अशिता यादव, सूर्य प्रताप

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