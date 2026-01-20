ETV Bharat / state

बृजमोहन अग्रवाल साय सरकार के लिए विभीषण होंगे साबित, मोदी सरकार मजदूर विरोधी- दीपक बैज

दीपक बैज ने कहा कि बृमोहन अग्रवाल साय सरकार के लिए विभीषण साबित होंगे. बृजमोहन अग्रवाल लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता की आवाज उठा रहे है. जंबूरी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को खुद घेर चुके हैं. बीजेपी सरकार बृजमोहन को टारगेट कर काम कर रही है. आने वाले समय में बृजमोहन अग्रवाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे. बृजमोहन अग्रवाल डिनर पार्टी नहीं, सरकार के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं.

धमतरी : मनरेगा का नाम बदलने के बाद देशभर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है. छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राज्य में कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ महासंग्राम के तहत आंदोलन कर रही है. इस क्रम में दीपक बैज ने मंगलवार को धमतरी में पदयात्रा की. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साय सरकार पर बड़ा हमला किया है.

मनरेगा को बंद करने की साजिश

दीपक बैज ने मोदी सरकार पर मनरेगा को बंद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने मनरेगा का जिस तरीके से नाम बदल दिया, इससे यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार इसे बंद करने की साजिश रच रही है.

मनरेगा का नाम बदल दिया गया. इस योजना की सूरत को बदल दिया गया. इस वजह से हम गांव गांव तक जा रहे हैं. मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली गारंटी है. मनरेगा ग्रामीणों को काम देने वाली, दाम देने वाली गारंटी है. इसलिए ये मनरेगा को बंद नहीं बल्कि दोबारा चालू कराने के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

धान खरीदी में साय सरकार फेल

दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी में छत्तीसगढ़ की साय सरकार फेल है. छत्तीसगढ़ में जिस तरह से टोकन बंद हो गया है. टोकन किसानों को मिल नहीं रहा है. इस वजह से लक्ष्य के अनुसार धान खरीदी नहीं हो रही है. सरकार नहीं चाहती कि किसानों का धान खरीदें. इसलिए अभी समय सीमा कम है. बहुत से किसानों का आज भी पंजीयन नहीं हो पाया है, टोकन नहीं मिल पाया है. इसलिए धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए.