संसद परिसर में राहुल, प्रियंका और दिग्विजय से मिले बृजमोहन अग्रवाल, सामने आई फोटो, छत्तीसगढ़ की राजनीति में मचा घमासान

सांसद परिसर से जो फोटो आई है उसमें उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह साथ में खड़े हैं और उनके साथ बृजमोहन अग्रवाल भी खड़े हैं. यही फोटो संसद भवन से जारी हुई है इस फोटो के आने के बाद छत्तीसगढ़ में दलीय राजनीति के बीच तरह-तरह के कसबाजी और बयान बाजी का दौर शुरू हो गया है.

रायपुर/ नई दिल्ली : लोकसभा के चल रहे बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने-सामने खड़ी है. कई राजनीतिक मुद्दों पर सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है. लेकिन संसद परिसर से आए एक फोटो ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गर्मा दिया है. राजनीतिक हलकों में इस फोटो को लेकर बयान बाजी तेज हो गई है. लोकसभा परिसर से जो फोटो आई है उसमें रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. उनके बीच कोई गंभीर मंथन भी हो रहा है. संसद भवन से आए इस फोटो ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई चर्चा को शुरू कर दिया है.

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह से मिलते बृजमोहन अग्रवाल (ETV BHARAT)

बृजमोहन की फोटो पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान

राहुल गांधी प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह और बृजमोहन अग्रवाल की मुलाकात को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अनुशासन बहुत बड़ी बात है. कांग्रेस मंडल बना लेगी लेकिन अनुशासन कहां से लाएगी. बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि विनय सहस्त्रबुद्धे वहां मौजूद थे वहां विनय से चर्चा हो रही थी. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के इस बयान ने एक बात और मजबूती से चर्चा के लिए खड़ा कर दिया है कि बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बात कोई और कर रहा था, वो वहां खड़े थे.

बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने क्या कहा ?

वही फोटो जारी होने पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो रही तरह-तरह की चर्चा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने ईटीवी भारत से इस मुद्दे पर बात की है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस फोटो के जारी होने के बाद कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन अग्रवाल को पार्षद का चुनाव लड़ाएगी. मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि बृजमोहन अग्रवाल कितने पुराने राजनेता हैं. सात बार के विधायक रहे हैं. संयुक्त मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं. छत्तीसगढ़ बंटवारे के बाद लगातार मंत्री रहे और वर्तमान समय में सांसद हैं. ऐसे में अगर राहुल गांधी उनसे मुलाकात करते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीति की बहुत सारी बातें उन्हें सीखने को मिलेंगी. यह राहुल गांधी के लिए सौभाग्य की बात है कि बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात करें और राजनीति को सीखें.

मुलाकात में कोई राजनीति नहीं- सुशील आनंद शुक्ला

वही बृजमोहन अग्रवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह के मुलाकात की फोटो जारी होने पर कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है. ईटीवी भारत से बातचीत में छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार मीडिया के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह केवल बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों द्वारा उड़ाई जा रही राजनीतिक बात है. हर राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे से जुड़े होते हैं. संसद के भीतर राजनीतिक चर्चा और पार्टी की बातों से अलग सब लोगों के अपने-अपने रिश्ते होते हैं और अपने-अपने समन्वय होते हैं. उसी के तहत इस मुलाकात को देखा जाना चाहिए. इसमें किसी और तरह की कोई राजनीति नहीं है.

आखिर क्यों हुई चर्चा ?

दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह के साथ बृजमोहन अग्रवाल के फोटो के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चा होने की आखिर वजह क्या है. इस बाबत एक बात सबसे अहम है. छत्तीसगढ़ में जंबूरी के आयोजन के समय जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर चर्चा में आए थे. देर रात आदेश जारी कर करके उन्हें हटा दिया गया था. उसके अलावा चाहे धान खरीदी का मामला हो या शहर में कानून व्यवस्था का मामला हो, पेयजल का मामला हो या शहर की सफाई का मामला हो.लगातार बृजमोहन अग्रवाल अपनी सरकार पर सवाल उठाते ही रहे हैं. ऐसे में राजनीतिक समीक्षकों का यह मानना था कि बृजमोहन अग्रवाल सरकार से नाराज चल रहे हैं या फिर सरकार उनकी बातों को तव्वजो नहीं दे रही है. यही वजह है कि जब संसद भवन से फोटो जारी हुई तो छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया राजनीतिक समीकरण का गुणा गणित लोग बैठाने लगे हैं.