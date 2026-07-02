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अपनी ही सरकार पर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का प्रहार, कहा-रात के अंधेरे में बुलडोजर चलाना गलत

रायपुर: नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान के बीच बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. BJP सांसद ने साफ कहा कि रात के अंधेरे में की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई गलत थी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. बृजमोहन अग्रवाल ने दोहराया कि वे पहले भी ग्रामीणों के साथ थे, आज भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे.



अपनी ही सरकार पर बृजमोहन अग्रवाल का प्रहार

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नकटी गांव में रात के अंधेरे में पहुंचकर की गई बुलडोजर कार्रवाई उचित नहीं थी. उनका मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से लोगों में असंतोष और अविश्वास पैदा होता है. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरे मामले में जिन अधिकारियों की भूमिका रही है, उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए. बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने.