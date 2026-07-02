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अपनी ही सरकार पर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का प्रहार, कहा-रात के अंधेरे में बुलडोजर चलाना गलत

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा जो भी अफसर बुलडोजर चलवाने में दोषी हैं, उनपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

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रात के अंधेरे में बुलडोजर चलाना गलत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 10:46 PM IST

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रायपुर: नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान के बीच बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. BJP सांसद ने साफ कहा कि रात के अंधेरे में की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई गलत थी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. बृजमोहन अग्रवाल ने दोहराया कि वे पहले भी ग्रामीणों के साथ थे, आज भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे.


अपनी ही सरकार पर बृजमोहन अग्रवाल का प्रहार

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नकटी गांव में रात के अंधेरे में पहुंचकर की गई बुलडोजर कार्रवाई उचित नहीं थी. उनका मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से लोगों में असंतोष और अविश्वास पैदा होता है. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरे मामले में जिन अधिकारियों की भूमिका रही है, उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए. बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने.

रात के अंधेरे में बुलडोजर चलाना गलत (ETV Bharat)

रात के अंधेरे में जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो माफ करने वाला नहीं है. जिन लोगों ने ये गलत काम किया है उनपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. मुझे राजनीतिक जवाब देने की आवश्यकता नहीं है. राजनीति करने के बजाए हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए: बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी सांसद, रायपुर लोकसभा सीट



मैं नकटी के ग्रामीणों के साथ खड़ा हूं: बीजेपी सांसद

रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर उनका रुख पहले दिन से स्पष्ट है. उन्होंने कहा, "मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं. मैं नकटी वालों के साथ हूं. मैं ग्रामीणों के साथ कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा."


सरकार और प्रशासन पर बढ़ा दबाव

ऐसे समय में जब नकटी गांव के विस्थापित ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार को घेर रही है, उसी बीच बीजेपी सांसद का यह बयान प्रशासन पर दबाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है. अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है और ग्रामीणों की मांगों पर क्या फैसला लेती है.

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