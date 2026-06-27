ETV Bharat / state

जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर काशी की रथयात्रा; ट्रस्ट अध्यक्ष बोले- पिछले साल से भव्य होगा आयोजन

ट्रस्ट अध्यक्ष बृजेश सिंह बोले- पिछले साल से भव्य आयोजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: जगन्नाथ पुरी मेले की तर्ज पर ही वाराणसी में भी रथयात्रा का आयोजन होता है. यह काशी की प्राचीन परंपरा है. इस बार मेले का क्या स्वरूप होगा, किस तरीके से काशी में रथ यात्रा निकलेगी? इसे लेकर की ETV भारत ने जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व MLC बृजेश सिंह से बातचीत की.

अध्यक्ष बृजेश सिंह ने बताया कि रथ यात्रा मेला बनारस की प्राचीन परंपराओं का हिस्सा है. इस मेले को पिछली बार से और भी ज्यादा भव्य बनाया जाएगा. पिछली बार 8 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई थी. भगवान का आशीर्वाद लिया था और इस बार यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी.

29 जून से मेले की शुरुआत: लक्खा मेले में शुमार काशी का रथ यात्रा मेला 29 जून को पूर्णिमा स्नान से शुरू हो जाएगा. इस दिन भगवान जगन्नाथ उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र का दर्शन-पूजन होगा. इस दिन तीनों विग्रह अस्वस्थ होकर परंपरा के अनुसार 15 दिनों के लिए अज्ञातवास पर चले जाएंगे.

जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व MLC बृजेश सिंह से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

मातृशक्ति भी करेंगी सहभागिता: बृजेश सिंह ने बताया कि पीली साड़ी में काशी की मातृशक्ति अलग-अलग समूह में मां गंगा से जल भरकर कलश यात्रा निकाल करके भगवान का जलाभिषेक करेंगी. पूरे दिन यह कारवां चलता रहेगा. इस दौरान भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा.

उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि इससे पूरी की तरह भव्य स्वरूप दिया जाए. काशी के लोग इस मेले की परंपरा को लेकर बेहद संजीदा हैं. हर कोई इस उत्सव में हिस्सा लेना चाहता है. ऐसे में काशीवासियों का ध्यान रखते हुए इसे और भी ज्यादा खास बनाए जाने की तैयारी न्यास की ओर से की जा रही है.