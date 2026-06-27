जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर काशी की रथयात्रा; ट्रस्ट अध्यक्ष बोले- पिछले साल से भव्य होगा आयोजन
काशी का रथ यात्रा मेला 29 जून को पूर्णिमा स्नान से शुरू हो जाएगा. यह बनारस की प्राचीन परंपरा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 9:28 AM IST
वाराणसी: जगन्नाथ पुरी मेले की तर्ज पर ही वाराणसी में भी रथयात्रा का आयोजन होता है. यह काशी की प्राचीन परंपरा है. इस बार मेले का क्या स्वरूप होगा, किस तरीके से काशी में रथ यात्रा निकलेगी? इसे लेकर की ETV भारत ने जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व MLC बृजेश सिंह से बातचीत की.
अध्यक्ष बृजेश सिंह ने बताया कि रथ यात्रा मेला बनारस की प्राचीन परंपराओं का हिस्सा है. इस मेले को पिछली बार से और भी ज्यादा भव्य बनाया जाएगा. पिछली बार 8 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई थी. भगवान का आशीर्वाद लिया था और इस बार यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी.
29 जून से मेले की शुरुआत: लक्खा मेले में शुमार काशी का रथ यात्रा मेला 29 जून को पूर्णिमा स्नान से शुरू हो जाएगा. इस दिन भगवान जगन्नाथ उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र का दर्शन-पूजन होगा. इस दिन तीनों विग्रह अस्वस्थ होकर परंपरा के अनुसार 15 दिनों के लिए अज्ञातवास पर चले जाएंगे.
मातृशक्ति भी करेंगी सहभागिता: बृजेश सिंह ने बताया कि पीली साड़ी में काशी की मातृशक्ति अलग-अलग समूह में मां गंगा से जल भरकर कलश यात्रा निकाल करके भगवान का जलाभिषेक करेंगी. पूरे दिन यह कारवां चलता रहेगा. इस दौरान भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा.
उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि इससे पूरी की तरह भव्य स्वरूप दिया जाए. काशी के लोग इस मेले की परंपरा को लेकर बेहद संजीदा हैं. हर कोई इस उत्सव में हिस्सा लेना चाहता है. ऐसे में काशीवासियों का ध्यान रखते हुए इसे और भी ज्यादा खास बनाए जाने की तैयारी न्यास की ओर से की जा रही है.
पर्यटकों को मिलेगा नया कॉरिडोर: जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के उन्होंने कहा कि उसकी शुरुआत हो चुकी है. रथशाला का निर्माण हो रहा है और जल्द ही कॉरिडोर का भी निर्माण शुरू होगा.
यह कॉरिडोर बनारस आने वालों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र बनेगा. बनारस को धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है और धर्मनगरी में अब यात्रियों को अस्सी घाट पर भगवान जगन्नाथ के भव्य दरबार के दर्शन होंगे.
काशी आने वाला हर यात्री अस्सी घाट जरूर आता है. यहां आने के साथ ही इस कॉरिडोर में भगवान का स्वरूप देख सकेंगे. उनका दर्शन पूजन कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ ही अब भव्य जगन्नाथ कॉरिडोर दिखाई देगा.
पारदर्शिकता का रखा जाएगा ख्याल: कॉरिडोर निर्माण को लेकर कुछ परिवारों द्वारा किए जा रहे विरोध पर भी उन्होंने कहा कि सभी काम यहां के लोगों की मंशा के अनुरूप ही हो रहा है. थोड़ी बहुत समस्याएं हर काम को करने में आती हैं, लेकिन उसका समाधान भी हो जाता है. इसका भी समाधान हो रहा है.
वहीं, राम मंदिर मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि एक दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए. जगन्नाथ ट्रस्ट के बाबत उन्होंने कहा कि अभी हमारा ट्रस्ट छोटा है, लेकिन हमें इसमें पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखना है. सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन होंगी.
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