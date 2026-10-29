रवि किशन के परिवार संग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर करवाचौथ, पारंपरिक तरीके से हुई पूजा
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर करवाचौथ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 11:00 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 11:19 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस बार करवाचौथ का त्योहार बहुत ही खास और यादगार अंदाज में मनाया गया. सूबे के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर इस पावन पर्व को लेकर बेहद भव्य और पारिवारिक माहौल देखने को मिला. सनातन संस्कृति और परंपराओं के रंग में रंगे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खास मेहमान भी पहुंचे थे. गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और मशहूर फिल्म अभिनेता रवि किशन अपने पूरे परिवार के साथ डिप्टी सीएम के आवास पर इस जश्न का हिस्सा बने.
सनातन परंपरा के अनुसार हुई विधि-विधान से पूजा: गुरुवार को करवाचौथ के इस खास मौके पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी पत्नी नम्रता पाठक के साथ पूरी श्रद्धा से विधि-विधान पूजा की. पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए उन्होंने और उनकी पत्नी ने सनातन परंपराओं के अनुरूप करवाचौथ की पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया. इस दौरान सांसद रवि किशन की मौजूदगी ने इस पारिवारिक और सांस्कृतिक मिलन को और भी खास बना दिया. सभी ने मिलकर इस पर्व की पवित्रता और उसके महत्व को बेहद आत्मीयता के साथ महसूस किया.
अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है करवाचौथ: पूजा के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने करवाचौथ के इस महान पर्व पर अपने विचार साझा करते हुए इसे भारतीय संस्कृति की अनमोल थाती बताया. उन्होंने कहा कि यह व्रत केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह अटूट प्रेम, असीम स्नेह, आपसी विश्वास और अखंड सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक है. भारतीय समाज में सुहागिन महिलाएं अपने जीवनसाथी की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और खुशहाल दांपत्य जीवन के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं. शाम के वक्त चांद के दीदार के बाद पूजा-अर्चना पूरी करके इस पवित्र व्रत का पारण किया जाता है.
दिग्गजों की मौजूदगी में यादगार बना यह त्योहार: रवि किशन के परिवार की गर्मजोशी और डिप्टी सीएम के आवास के आतिथ्य ने इस करवाचौथ को और भी ज्यादा जीवंत बना दिया. चारदीवारी के भीतर पारंपरिक गीतों, पूजा की थाली और छलनी से चांद देखने की रस्मों ने इस राजनीतिक और सामाजिक मेलजोल को पूरी तरह पारिवारिक रंग में रंग दिया. एक तरफ जहां देश भर में सुहागिनों ने अपने पतियों की लंबी उम्र की दुआ मांगी, वहीं लखनऊ के इस खास आवास पर हुई यह पूजा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई. इस भव्य आयोजन ने एक बार फिर हमारी प्राचीन संस्कृति और आपसी जुड़ाव की खूबसूरत मिसाल पेश की है.
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