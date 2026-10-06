'सपना देखा है कि आप साइकिल से लड़ेंगे...' बृजभूषण सिंह के इस वीडियो के क्या हैं सियासी मायने ?
बृजभूषण शरण सिंह से मिलने आए समर्थन ने कहा कि मैंने सपना देखा है, आपको वोट दूंगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:20 PM IST
गोंडा : क्या आगामी विधानसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह साइकिल से चुनाव लड़ेंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक समर्थक उनसे कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैंने सपना देखा है कि आप साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात पर बृजभूषण शरण सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है.
दरअसल, चुनाव नजदीक आते ही नेता टिकट के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं. इसी बीच पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का ये वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स उनसे चुनाव को लेकर बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है. इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
बताया जा रहा है कि यह वीडियो बीते मंगलवार का है. उस दिन बृजभूषण शरण सिंह जनता दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी सेमरा शेखपुर का रहने वाला रवि रंजन नामक युवक आया और उसने बृजभूषण शरण सिंह को प्रणाम किया. उसके बाद वहां मौजूद लोगों से कहा कि एक हमारा वीडियो बना लीजिए.
जब बृजभूषण सिंह ने कहा कि तुम वीडियो क्या करोगे, तो रवि रंजन ने कहा कि वायरल हो जाऊंगा बाबा. उसके बाद कहा कि देखो बाबा आपको वोट दूंगा. आपका चुनाव चिह्न आ गया है, रात में मैंने सपना देखा है कि आपका चुनाव चिन्ह साइकिल है. इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह हंसते हुए आगे निकल गए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है यह युवक बृजभूषण शरण सिंह के गांव के पास का रहने वाला है. इधर वीडियो को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं.
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