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'सपना देखा है कि आप साइकिल से लड़ेंगे...' बृजभूषण सिंह के इस वीडियो के क्या हैं सियासी मायने ?

बृजभूषण शरण सिंह और मिलने आया समर्थक ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोंडा : क्या आगामी विधानसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह साइकिल से चुनाव लड़ेंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक समर्थक उनसे कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैंने सपना देखा है कि आप साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात पर बृजभूषण शरण सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है.