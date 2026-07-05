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राम मंदिर के एक-एक मुद्दे से वाकिफ हूं, अब जांच के बाद ही कुछ बोलूंगा: बृजभूषण शरण सिंह

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि महिला पहलवान प्रकरण में 3 अगस्त को मेरा जजमेंट रिजर्व हुआ है.

बृजभूषण शरण सिंह.
बृजभूषण शरण सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 2:30 PM IST

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गोंडा: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि वह बहुत साल से यह मुद्दा उठा रहे हैं. अब मामले की जांच हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर की सुरक्षा-व्यवस्था संसद भवन, राष्ट्रपति भवन जैसी होनी चाहिए. पूर्व सांसद ने महिला पहलवान प्रकरण पर कहा कि 3 अगस्त को कोर्ट फैसला देने वाला है.

अपने बयानों को सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार बयान को लेकर चर्चा में आ गए गए. पूर्व संसद ने अपने पैतृक आवास पर राम मंदिर दानपत्र चोरी प्रकरण पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि एक-एक मुद्दे से वाकिफ़ हूं. मैं तो पहले से आवाज उठा रहा हूं. 6 साल से प्रशासन में सबसे गुहार कर रहा हूं कि भाई यह सब ठीक नहीं हो रहा है.

बृजभूषण शरण सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

अब तो जांच चल रही है, जांच में हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है. जब जांच पूरी हो जाएगी, तब मैं फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई है कि गलत हुई है. अभी मेरा बोलना नहीं बनता है. वैसे भी राम मंदिर पर मैं कई बार बोल चुका हूं. उन्होंने ने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था पर सुझाव देते हुए कहा कि जैसे पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा होती है, वैसी सिक्योरिटी होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि जैसे पीएम हाउस के सामने सड़क चलती रहती है, कभी नहीं बंद होती. मात्र प्रधानमंत्री जी का रूट लगता है. कोई विदेशी डेलीगेट्स आया तो उसका रूट लगता है, तो थोड़ी देर के लिए सड़क बंद होती है. आप पूरे अयोध्या की सड़क क्यों बंद करते हो. आप सिक्योरिटी रखिए, लेकिन नाजायज बैरियर क्यों लगा रहे हो.

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि महिला पहलवान प्रकरण में 3 अगस्त को मेरा जजमेंट रिजर्व हुआ है. जो कानूनी प्रक्रिया होता है, वह सारी चीजें पूरी हो गईं हैं. हमने पहले ही कहा था कि अगर यह प्रकरण सत्य पाया जाएगा तो मैं फांसी पर लटकूंगा. मैं आज भी उस बात पर कायम हूं. अब बाकी न्यायपालिका पर है. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे अधिवक्ता ने पूरी बात रखी है.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चंदा चोरी मामला; महंत दिनेंद्र दास बोले- रामलला विराजमान हैं, वह सब सही करेंगे, SIT ने जांच का दायरा बढ़ाया

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