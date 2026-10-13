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‘कॉकरोच’ और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मार्च निकाले जाने पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मार्च निकाले जाने पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जताई चिंता. ( ETV Bharat )

अयोध्या: कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विद्यार्थियों के बीच ‘कॉकरोच’ शब्द के इस्तेमाल और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मार्च निकाले जाने को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि आज विद्यार्थी खुद को कॉकरोच कहने में गर्व महसूस करते हैं. वहीं, देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मार्च निकाला गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह देश कहां जा रहा है?

पूर्व सांसद मंगलवार को साकेत महाविद्यालय में आयोजित सेवानिवृत्त शिक्षक विदाई एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि वह साकेत महाविद्यालय के छात्र रहे हैं. जहां रहेंगे, वहां कुछ हलचल ज़रूर रहेगी, जब तक जिंदा हैं, अपने जिंदा होने का सबूत देते रहेंगे. बदलते शैक्षणिक माहौल पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यालय की जगह कैंपस, विद्या के मंदिर की जगह कैंपस और गुरु-अध्यापक की जगह फैकल्टी शब्द ने ले लिया है. अब विद्यार्थियों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हो रहा है.