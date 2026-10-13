‘कॉकरोच’ और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मार्च निकाले जाने पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जताई चिंता
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बदलती परिस्थितियों में दूसरों को दोष देने के बजाय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका तलाशनी चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:24 PM IST
अयोध्या: कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विद्यार्थियों के बीच ‘कॉकरोच’ शब्द के इस्तेमाल और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मार्च निकाले जाने को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि आज विद्यार्थी खुद को कॉकरोच कहने में गर्व महसूस करते हैं. वहीं, देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मार्च निकाला गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह देश कहां जा रहा है?
पूर्व सांसद मंगलवार को साकेत महाविद्यालय में आयोजित सेवानिवृत्त शिक्षक विदाई एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि वह साकेत महाविद्यालय के छात्र रहे हैं. जहां रहेंगे, वहां कुछ हलचल ज़रूर रहेगी, जब तक जिंदा हैं, अपने जिंदा होने का सबूत देते रहेंगे.
बदलते शैक्षणिक माहौल पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यालय की जगह कैंपस, विद्या के मंदिर की जगह कैंपस और गुरु-अध्यापक की जगह फैकल्टी शब्द ने ले लिया है. अब विद्यार्थियों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हो रहा है.
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ये कॉकरोच कौन हैं, कहां से पैदा हुए और इनका इतिहास क्या है?
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बदलती परिस्थितियों में दूसरों को दोष देने के बजाय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका तलाशनी चाहिए. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना और सकारात्मक संघर्ष के लिए तैयार रहना ज़रूरी है.
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मार्च निकाले जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि आज न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी की कांग्रेस विचारधारा से उन्हें कोई परेशानी नहीं है. उनके बाबा भी कांग्रेस के विधायक थे.
हालांकि, उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह की गतिविधियों के पीछे किसी बाहरी व्यापारी का हाथ हो सकता है. अंत में उन्होंने राष्ट्र निर्माण में हर व्यक्ति की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि जिस तरह रामसेतु निर्माण में गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, उसी तरह सभी को देश के निर्माण में अपनी भूमिका तलाशनी चाहिए.