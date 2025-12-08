बृजभूषण शरण ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया ब्राह्मण, वंदे मातरम् का विरोध करने पर कांग्रेस को घेरा
पूर्व सांसद बोले-वंदे मातरम् भारत में नहीं तो क्या अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान में गया जाएगा?
गोंडाः भाजपा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अपने अंदाज में बयान दिया है. सोमवारको एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए वंदे मातरम के विरोध पर कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् भारत में नहीं तो कहां गाया जाएगा, अफगानिस्तान या पाकिस्तान तो नहीं गया जायेगा.
बृजभूषण ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर ऐसे मुद्दों पर देश का ध्यान ले जाती है. जिन मुद्दों के कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई है. वंदे मातरम् को आधार बनाकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई. इस लड़ाई में बड़ी संख्या में मुस्लिम शामिल हुए. जिन्ना के अलावा किसी को वंदे मातरम् से परहेज नहीं था.
अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान को मजहब के नाम पर बांटा. जो भारत में रुके है, उनमें 80 प्रतिशत कन्वर्टेड मुसलमान हैं. इनके दिल में आज भी वंदे मातरम् हैं. कांग्रेस को छोड़कर किसी को वंदे मातरम् से दिक्कत नहीं है. राहुल गांधी या विपक्ष किसी की जनभावना की ठेकेदार नहीं हैं. राहुल गांधी और कांग्रेस को किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि हर बात का विरोध करें. 75 वर्ष बाद भी कांग्रेस नहीं सुधार रही है. खुद को दर्द देन वाले मुद्दे कांग्रेस लाती है. वही, बृजभूषण सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के वंशज को हिंदू बताया. उन्होंने कहा कि ओवैसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था.
बृजभूषण शरण ने कहा कि संभल में बहुत सुंदर कल्कि धाम बन रहा है. आचार्य प्रमोद कृष्णम कामकाज देख रहे हैं. इस बार एडवांस में कल्कि अवतार का धाम बना रहा है. शास्त्रों में वर्णन है कि कलियुग के अंत में कल्कि भगवान का अवतार होगा.
