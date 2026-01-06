ETV Bharat / state

बृज विश्वविद्यालय में ‘भ्रष्टाचार का महिमामंडन’: दोषी कर्मचारी बना दिए अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य सलाहकार

भरतपुर: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जगह उसका महिमामंडन होता दिख रहा है. संभागीय आयुक्त की जांच में भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए कर्मचारी, जिनके खिलाफ एफआईआर, निलंबन और वित्तीय वसूली के आदेश तक राजभवन से जारी हो चुके हैं, उन्हीं को विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य सलाहकार बना दिया. 20–21 जनवरी को आयोजित होने जा रही 'भारतीय ज्ञान परंपरा–विविध संदर्भ' विषयक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में यह नियुक्ति न केवल प्रशासनिक जवाबदेही, बल्कि विश्वविद्यालय की अकादमिक साख पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

इस संगोष्ठी में श्रीलंका, नीदरलैंड और लंदन जैसे देशों से अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं के शामिल होने की तैयारी है. लेकिन इस अकादमिक आयोजन की गरिमा उस समय सवालों के घेरे में आ गई, जब भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी माने गए उपकुलसचिव डॉ अरुण कुमार पाण्डेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार और परीक्षा नियंत्रक फरवट सिंह को ही इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई.

जांच में दोषी, फिर भी मुख्य सलाहकार: संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट में उपकुलसचिव डॉ अरुण कुमार पाण्डेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार और परीक्षा नियंत्रक फरवट सिंह को भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी माना गया है. इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन्हें अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया. राज्यपाल सचिव डॉ पृथ्वी ने 17 अक्टूबर, 2025 को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, तत्काल निलंबन किया जाए और वित्तीय वसूली सुनिश्चित की जाए.

