ETV Bharat / state

बृज यूनिवर्सिटी : निलंबित पूर्व कुलपति व उप कुलसचिव, एआर, परीक्षा नियंत्रक दोषी, FIR व वसूली के आदेश

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में हुए घोटालों पर अब राजभवन ने बड़ा शिकंजा कस दिया है. विश्वविद्यालय में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच पूरी हो गई है. राज्यपाल एवं कुलाधिपति के निर्देश पर कराई गई इस जांच में निलंबित कुलपति प्रो. रमेश चन्द्रा और उपकुलसचिव अरुण कुमार पाण्डेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार व परीक्षा नियंत्रक एवं तत्कालीन आहरण-वितरण अधिकारी फरवट सिंह को दोषी पाया गया है. भरतपुर के संभागीय आयुक्त की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल सचिवालय ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और वसूली कराने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही उपकुलसचिव पाण्डेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत व परीक्षा नियंत्रक फरवट सिंह को निलंबित करने की अनुशंसा की है. रिपोर्ट में विश्वविद्यालय में गंभीर गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की गई है, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई कर रिपोर्ट राजभवन भेजने के निर्देश दिए गए हैं. पढ़ें: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमेश चन्द्रा निलंबित, प्रो. त्रिभुवन शर्मा को अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल सचिवालय के आदेशानुसार प्रो. रमेश चन्द्रा के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां और प्रशासनिक अनियमितताएं हुईं. इस पर भरतपुर संभागीय आयुक्त को इस पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई थी. आयुक्त ने कई चरणों में जांच कर विस्तृत रिपोर्ट राजभवन को भेजी, जिसमें विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितता, वित्तीय स्वीकृतियों में मनमानी और प्रशासनिक निर्णयों में पक्षपात जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित हुए.