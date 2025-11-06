बृज यूनिवर्सिटी : निलंबित पूर्व कुलपति व उप कुलसचिव, एआर, परीक्षा नियंत्रक दोषी, FIR व वसूली के आदेश
विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ियों के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.
Published : November 6, 2025 at 11:49 AM IST
भरतपुर: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में हुए घोटालों पर अब राजभवन ने बड़ा शिकंजा कस दिया है. विश्वविद्यालय में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच पूरी हो गई है. राज्यपाल एवं कुलाधिपति के निर्देश पर कराई गई इस जांच में निलंबित कुलपति प्रो. रमेश चन्द्रा और उपकुलसचिव अरुण कुमार पाण्डेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार व परीक्षा नियंत्रक एवं तत्कालीन आहरण-वितरण अधिकारी फरवट सिंह को दोषी पाया गया है.
भरतपुर के संभागीय आयुक्त की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल सचिवालय ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और वसूली कराने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही उपकुलसचिव पाण्डेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत व परीक्षा नियंत्रक फरवट सिंह को निलंबित करने की अनुशंसा की है. रिपोर्ट में विश्वविद्यालय में गंभीर गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की गई है, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई कर रिपोर्ट राजभवन भेजने के निर्देश दिए गए हैं.
राज्यपाल सचिवालय के आदेशानुसार प्रो. रमेश चन्द्रा के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां और प्रशासनिक अनियमितताएं हुईं. इस पर भरतपुर संभागीय आयुक्त को इस पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई थी. आयुक्त ने कई चरणों में जांच कर विस्तृत रिपोर्ट राजभवन को भेजी, जिसमें विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितता, वित्तीय स्वीकृतियों में मनमानी और प्रशासनिक निर्णयों में पक्षपात जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित हुए.
संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार न केवल निलंबित कुलपति प्रो. रमेश चन्द्रा, बल्कि विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस पूरे प्रकरण में संलिप्त पाए गए हैं. रिपोर्ट में उप कुलसचिव अरुण कुमार पाण्डेय, सहायक कुल सचिव प्रशांत कुमार, परीक्षा नियंत्रक एवं तत्कालीन आहरण-वितरण अधिकारी फरवट सिंह सहित अन्य अधिकारियों पर भी आरोप सिद्ध हुए हैं. जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि विश्वविद्यालय प्रशासन के इन अधिकारियों ने न केवल वित्तीय नियमों की अवहेलना की, बल्कि सरकारी निधियों का अनुचित उपयोग कर संस्थान को आर्थिक हानि पहुंचाई.
निलंबित करने के आदेश: राज्यपाल एवं कुलाधिपति के निर्देश पर इन सभी अधिकारियों को निलंबित करने, प्राथमिकी दर्ज करने तथा कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही जांच रिपोर्ट में जिन वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख है, उनकी वसूली प्रो. रमेश चन्द्रा सहित सभी दोषियों से कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. प्रो रमेश चंद्रा पहले से ही निलंबित चल रहे हैं.
विधायक कोली ने की थी शिकायत: विश्वविद्यालय की अनियमितता मामले को बोम सदस्य एवं वैर विधायक बहादुर सिंह कोली ने कई बार राजभवन और विधानसभा तक उठाया था. इसके बाद विश्वविद्यालय की अनियमितताओं की जांच हो सकी. इस संबंध में जब बृज विश्वविद्यालय के कुलपति त्रिभुवन शर्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी को निलंबित नहीं किया गया है.