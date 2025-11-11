ETV Bharat / state

बृज यूनिवर्सिटी : निलंबित कुलपति रमेश चंद्रा पद से हटाए गए, तीन भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई का इंतजार

भरतपुर: बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में लंबे समय से चल रहे प्रशासनिक विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों पर आखिरकार निर्णायक कार्रवाई हुई है. राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने निलंबित कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा को पद से हटा दिया है. वहीं, जांच में संलिप्त पाए गए तीन भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अब तक लंबित है.

निधियों के दुरुपयोग के प्रमाण : राज्यपाल सचिवालय से जारी आदेशों में कहा गया है कि प्रो. रमेश चंद्रा के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमों की पालना न करने, विश्वविद्यालय संसाधनों एवं निधियों का दुरुपयोग करने, नियमों के विपरीत अनियमित भुगतान करने और वित्तीय प्रावधानों का उल्लंघन कर विश्वविद्यालय को आर्थिक हानि पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए हैं.

राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी दस्तावेजों में यह भी उल्लेख है कि प्रो. चंद्रा को युक्तियुक्त व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर और दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंधों को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग किया है. इसके आधार पर राज्यपाल ने कुलाधिपति शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रो. रमेश चंद्रा को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए.