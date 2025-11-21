ETV Bharat / state

बृज यूनिवर्सिटी : विधायक कोली बोले- पैसे देकर चुप कराने की कोशिश, बोम ने फिर जांच बैठाई

भ्रष्टाचारियों को बचाने की खुलेआम बोली. राज्यपाल के आदेश दरकिनार कर बोम ने फिर जांच बैठाई. विधायक कोली ने किया बड़ा खुलासा...

Brij University Financial Irregularities
बृज यूनिवर्सिटी विवाद पर जांच बैठाई गई (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 9:06 PM IST

5 Min Read
भरतपुर: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में वर्षों से चले आ रहे करोड़ों के घोटालों को दबाने के लिए अब तक जो परदे के पीछे खेल चलता रहा, वह शुक्रवार को खुलेआम सामने आ गया. वैर विधायक और बीओएम सदस्य बहादुर सिंह कोली ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उन्हें पैसे देने तक की कोशिश की गई. लगातार सिफारिशें आईं और दबाव बनाया गया.

वहीं, विवि प्रशासन ने राज्यपाल सचिवालय और उच्च शिक्षा विभाग के कार्रवाई के आदेशों को एक माह से भी अधिक वक्त से ठंडे बस्ते में डाल रखा है. शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर हुई बोम बैठक में भ्रष्टाचारी तीन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सदस्यों ने मांग उठाई, लेकिन एक बार फिर से जांच कमेटी गठित कर कुछ वक्त के लिए भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई से बचा दिया गया है. बोम ने बैठक कर तीन सदस्यीय नई कमेटी गठित कर दी है, जिसका अध्यक्ष खुद विधायक कोली को बनाया गया है.

विधायक बहादुर सिंह कोली ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur)

कोली बोले- मुझे चुप रहने के ऑफर दिए गए : महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में शुक्रवार को हुई बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में वातावरण शुरुआत से ही तनावपूर्ण था. बैठक समाप्त होने के बाद विधायक कोली ने बताया कि मामले को दबाने के लिए मुझे पैसों के ऑफर आए. कई सिफारिशें की गईं. बैठक में डीग–कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह सहित सभी सदस्य मौजूद थे. एजेंडा भले साधारण थे, लेकिन असल मुद्दा था तीन भ्रष्ट कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्णय.

पढ़ें : बृज यूनिवर्सिटी : निलंबित कुलपति रमेश चंद्रा पद से हटाए गए, तीन भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई का इंतजार

कमेटी या लीपापोती : बोम के अधिकतर सदस्य निलंबन के पक्ष में थे, लेकिन अतिरिक्त संभागीय आयुक्त नीलिमा तक्षक ने कानूनी पेच की बात बोलकर एक बार फिर से जांच कमेटी गठित करने का सुझाव दे दिया. जबकि संभागीय आयुक्त की जांच में बर्खास्त कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा समेत चारों कर्मचारी दोषी सिद्ध हो चुके हैं. ऐसे में बैठक में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसका अध्यक्ष विधायक कोली को बनाया गया है. कमेटी को अब 10 दिन में पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट देनी है. अब कमेटी की रिपोर्ट पर ही बोम अंतिम फैसला लेगा, ताकि आरोपी बाद में कोर्ट में चुनौती न दे सकें.

पढे़ं : 25 लाख कैश चोरी से लेकर 12 करोड़ की लैब तक, बृज विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का साम्राज्य

राज्यपाल व उच्च शिक्षा विभाग के आदेश भी ठंडे बस्ते में : गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और फर्जीवाड़ों को लेकर पहले ही दो बड़े आदेश जारी किए जा चुके हैं. 17 अक्टूबर 2025 को राजभवन सचिवालय ने तीन भ्रष्ट कर्मचारियों (उपकुलसचिव डॉ. अरुण कुमार पांडेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार, परीक्षा नियंत्रक फरवट सिंह) के निलंबन और एफआईआर के आदेश दिए. बाद में 3 नवंबर 2025 को उच्च शिक्षा विभाग ने भी इन्हीं कर्मचारियों और बर्खास्त कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा पर वित्तीय वसूली के भी निर्देश दिए. साथ ही तीनों को निलंबित करने व एफआईआर के आदेश जारी किए, लेकिन एक महीने से अधिक समय तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन आदेशों को जानबूझकर लागू ही नहीं किया, जिससे साफ होता है कि अंदरूनी स्तर पर भ्रष्टाचारियों को बचाने की मजबूत कोशिशें चल रही थीं.

विश्वविद्यालय में घोटालों की लिस्ट : जांच रिपोर्ट में विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की पूरी श्रृंखला सामने आई है...

25 लाख रुपए कैश चोरी: विश्वविद्यालय से नकद राशि चोरी हो गई, लेकिन आज तक न तो चोर पकड़ा गया और न ही रकम बरामद हुई. विधायक बहादुर सिंह कोली ने इस मामले की शिकायत एसीबी में की थी.

वॉच टॉवर घोटाला: विश्वविद्यालय की चारदीवारी पर चार वॉच टॉवर लगाने का टेंडर 2.5 लाख रुपए में संभव था, लेकिन कुलपति ने 9.5 लाख रुपए का भुगतान किया. यानी 7 लाख रुपए का सीधा घोटाला.

फर्नीचर घोटाला: 9 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीदा गया, जबकि विश्वविद्यालय में उसका कोई अता-पता नहीं. 30 हजार रुपए के पर्दे, 25 हजार रुपए की कुर्सियां, 2.5 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल जैसी खरीद ने भ्रष्टाचार की गहराई उजागर की.

केमिस्ट्री लैब घोटाला: 12 करोड़ की लैब का टेंडर 'ग्लोबल एंड इंस्टीट्यूट' नाम से पहले से पंजीकृत निजी संस्था के नाम पर कर दिया गया. बाद में जांच में यह पूरा मामला फर्जी पाया गया.

पुस्तक खरीद घोटाला: विश्वविद्यालय ने 1.5 करोड़ की पुस्तकें खरीदीं जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से असंबंधित थीं. इसके अलावा 10 करोड़ की और पुस्तकों की खरीद में भी अनियमितता मिली.

उत्तर पुस्तिका घोटाला: गुणवत्ता शून्य वाली कॉपियों पर 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया.

संविदा भर्ती में धांधली: 14 संविदा शिक्षक बाहरी लोगों को योग्यता के विपरीत नियुक्त किया गया.

पीएचडी प्रवेश घोटाला: 50 से अधिक छात्रों को बिना गाइड उपलब्ध कराए प्रवेश दे दिया गया, फीस भी ली गई और अब तक कोर्स पूरा नहीं हो पाया.

65 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी नियुक्त: नियमों के विपरीत पांच वृद्ध कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति दी गई.

फर्जी बिल और भुगतान: कई करोड़ के बिल फर्जी फर्मों के नाम से पास किए गए.

