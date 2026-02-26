ETV Bharat / state

बृज होली महोत्सव-2026 का डीग में शुभारंभ, सतरंगी फव्वारों और रासिया की थाप ने बांधा समां

डीग के जलमहल पर चले रंगीन फव्वारे ( ETV Bharat Bharatpur )