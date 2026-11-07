बृजभूषण सिंह ने किया धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन, बोले- राहुल गांधी को आरोप लगाने के लिए 5 दिन दिया जाए
बृजभूषण सिंह ने कहा, धीरेंद्र शास्त्री के भाव में कुछ गलत नहीं था. अगर बैन करने की बात कही गई है तो वह गलत है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 6:17 PM IST
गोंडा : कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव, कथा वाचक धीरेंद्र शास्त्री, नकली खाद्य पदार्थ और राहुल गांधी को लेकर बड़े बयान दिए. अखिलेश यादव द्वारा धीरेंद्र शास्त्री के विरोध पर बृजभूषण ने कहा, मैंने धीरेंद्र शास्त्री का बयान सुना है. पहले मुझे भी झटका लगा था, लेकिन पूरा वक्तव्य सुना तो उसमें कुछ गलत नहीं है. हनुमान जी को बंदर कहा जाता है. तर्क का कुतर्क निकालना ठीक नहीं है. धीरेंद्र शास्त्री के भाव में कुछ भी गलत नहीं था. अगर बैन करने की बात कही गई है तो वह गलत है.
राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को डिबेट की चुनौती पर पलटवार करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी से डिबेट करने की जरूरत नहीं है. मैं संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करता हूं कि राहुल गांधी को 5 घंटे नहीं, 5 दिन दे दिया जाए, सारे आरोप लगा लें और सबका जवाब दे दिया जाएगा. भारतीय संविधान में चौराहे पर डिबेट का प्रावधान नहीं है.
उन्होंने कहा, राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, वे किसी से डिबेट करने की हैसियत में नहीं हैं. अमित शाह और मोदी तो बहुत बड़ी चीज हैं, उनका जवाब देने में हर व्यक्ति सक्षम है. वहीं अयोध्या में दीपोत्सव पर बृजभूषण ने कहा कि सब अच्छा हो रहा है. बृजभूषण शरण सिंह ने नकली पनीर और खाद्य पदार्थों पर सवाल उठाते हुए हुए कहा, राजस्थान और नोएडा में भारी मात्रा में नकली पनीर पकड़ा गया है. पूरा बाजार नकली खाद्य पदार्थों से भरा पड़ा है. बड़ी-बड़ी कंपनियों का नकली सामान बिक रहा है. आज नकली खाद्य पदार्थों से कैंसर हो रहा है. त्योहारों में कुछ कार्रवाई करके सिर्फ रस्म अदायगी हो जाती है.
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