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बृजभूषण सिंह ने किया धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन, बोले- राहुल गांधी को आरोप लगाने के लिए 5 दिन दिया जाए

बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर किया पलटवार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोंडा : कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव, कथा वाचक धीरेंद्र शास्त्री, नकली खाद्य पदार्थ और राहुल गांधी को लेकर बड़े बयान दिए. अखिलेश यादव द्वारा धीरेंद्र शास्त्री के विरोध पर बृजभूषण ने कहा, मैंने धीरेंद्र शास्त्री का बयान सुना है. पहले मुझे भी झटका लगा था, लेकिन पूरा वक्तव्य सुना तो उसमें कुछ गलत नहीं है. हनुमान जी को बंदर कहा जाता है. तर्क का कुतर्क निकालना ठीक नहीं है. धीरेंद्र शास्त्री के भाव में कुछ भी गलत नहीं था. अगर बैन करने की बात कही गई है तो वह गलत है.