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रोहतक महिला राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में पहुंचे बृजभूषण, राम मंदिर चंदा विवाद पर बोले- "जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो उठाऊंगा आवाज"

रोहतक महिला राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में पहुंचे बृजभूषण ( ETV Bharat )

रोहतक: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के खेल स्टेडियम में आयोजित भारतीय कुश्ती संघ की महिला सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो वह इस मुद्दे पर खुलकर अपनी आवाज उठाएंगे. जांच पूरी होने का इंतजार जरूरी: मीडिया से बातचीत के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि, "जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही अंतिम टिप्पणी करना उचित होगा. यदि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर सही पाई जाती है तो उसे स्वीकार किया जाएगा. किसी भी मामले में बिना पूरी जांच के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है." "गड़बड़ी हुई तो सवाल भी उठाऊंगा": पूर्व सांसद ने आगे कहा कि, "यदि जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई या किसी को बचाने का प्रयास किया गया तो मैं उसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाऊंगा. मैं किसी से डरने वालों में नहीं हूं. यदि जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो मैं सवाल भी उठाऊंगा और अपनी बात भी रखूंगा. पारदर्शिता और निष्पक्षता किसी भी जांच की सबसे बड़ी कसौटी होती है." राम मंदिर चंदा विवाद पर बोले बृजभूषण (ETV Bharat)