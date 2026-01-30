UGC रेगुलेशंस पर सुप्रीम रोक; बृजभूषण शरण सिंह बोले- न्याय की जीत हुई, फैसला मील का पत्थर
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पैतृक आवास में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले से न्याय की जीत हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 7:34 AM IST
गोंडा: सुप्रीम कोर्ट ने UGC गाइडलाइंस पर फिलहाल रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय देने का काम किया है. इस रोक से आपसी टकराव बचाने का काम किया है. यह मील का पत्थर साबित होगा.
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने पैतृक आवास में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले से न्याय की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि मैंने कई लोगों से चर्चा के बाद इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी थी.
अपने गांव के बच्चों का उदाहरण देकर समाज में एकता की बात की थी. हमारे समाज में वैमनस्यता नहीं है. सभी मिलकर रहते हैं. अधिकारी तो बंद कमरे से नियम बना देते हैं. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. नहीं कुछ ही दिनों बाद हालात और खराब होते.
कल मेरी अपील के बाद बहुत प्रभाव पड़ा. SC और OBC समाज के लोगों ने भी इस कानून का विरोध किया था. उन्होंने कहा की अंत भला तो सब भला. ऐसी चीजों पर विराम लगना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के साथ न्याय करेगा.
आज की तारीख में कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी वर्गों को धन्यवाद जिन्होंने कोर्ट में अपील की. आगे भी कोर्ट का फैसला समाज हित में होगा. उम्मीद है कि कोर्ट का एकतरफा फैसला नहीं आएगा.
