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वाराणसी में बृजभूषण शरण सिंह ने फिर दोहराया- चंद्रशेखर और ओवैसी का गठबंधन बेमेल है

वाराणसी में बृजभूषण शरण सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूपी चुनाव से पहले ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को बेमेल बताया है. उन्होंने कहा कि आजाद के समय भी दलित-मुस्लिम गठजोड़ की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला. इसलिए बार-बार कह रहा हूं कि यह गठबंधन बेमेल है.

बृजभूषण शरण सिंह शनिवार को हेलीकॉप्टर से रामकथा में शामिल होने के लिए वाराणसी के रोहनिया पहुंचे. यहां डॉ. आलोक शर्मा ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया. इसके बाद वह सागरपुर स्थित स्व. महेंद्र चंदेल के आवास पहुंचे, जहां उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की.