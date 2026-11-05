ETV Bharat / state

गोंडा में ट्रैफिक जाम में फंसे बृजभूषण शरण सिंह; बोले- "घोर अव्यवस्था है, किसको जिम्मेदारी दें"

गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ( Photo credit: ETV Bharat )

गोंडा : पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने मनकापुर पहुंचे. इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया. वहां से लौटते समय मनकापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास वह लगभग 30 मिनट तक ट्रैफिक जाम में फंस गये. जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि घोर अव्यवस्था है.

कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिये मनकापुर पहुंचे. जिसके बाद वह मनकापुर, मसकनवा सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होकर अपने घर विश्नोहरपुर जा रहे थे. इस दौरान गोंडा-अयोध्या बॉर्डर सील होने के चलते गुरुवार देर शाम वह मनकापुर रेलवे क्राॅसिंग पर जाम में फंस गये.