गोंडा में ट्रैफिक जाम में फंसे बृजभूषण शरण सिंह; बोले- "घोर अव्यवस्था है, किसको जिम्मेदारी दें"
पूर्व सांसद गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने मनकापुर पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 11:08 PM IST
गोंडा : पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने मनकापुर पहुंचे. इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया. वहां से लौटते समय मनकापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास वह लगभग 30 मिनट तक ट्रैफिक जाम में फंस गये. जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि घोर अव्यवस्था है.
कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिये मनकापुर पहुंचे. जिसके बाद वह मनकापुर, मसकनवा सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होकर अपने घर विश्नोहरपुर जा रहे थे. इस दौरान गोंडा-अयोध्या बॉर्डर सील होने के चलते गुरुवार देर शाम वह मनकापुर रेलवे क्राॅसिंग पर जाम में फंस गये.
मनकापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास लगभग 30 मिनट तक जाम में फंसे रहने के बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की. इस दौरान करीब 1 किमी तक लंबा जाम लगा हुआ था. लंबे जाम के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि घोर अव्यवस्था है. किसको जिम्मेदारी दें. जब अयोध्या सील कर दिया जाता है तो यह सारी गाड़ियां घूम कर आ रही हैं, उसी कारण यह त्राहि त्राहि मचा हुआ है.
बता दें कि अयोध्या में कल होने वाले भव्य दीप उत्सव कार्यक्रम को लेकर गोंडा-अयोध्या बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है. गोंडा-अयोध्या बॉर्डर सील होने के कारण मनकापुर की तरफ से ही अधिकतर वाहन अयोध्या की तरफ होकर जा रहे हैं, इसीलिए जाम लगा हुआ है. पुराने सरयू पुल से किसी भी वाहन को नहीं जाने दिया जा रहा है.
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