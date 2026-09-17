हाथरस में बृजभूषण शरण सिंह बोले - कुश्ती ट्रेडिशनल कुश्ती के नाम से ओलिंपिक में भी जा सकती है
पूर्व अध्यक्ष कुश्ती संघ बृजभूषण शरण सिंह ने हाथरस में कुश्ती दंगल का शुभारंभ किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 5:17 PM IST
हाथरस: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हाथरस के दाऊजी महाराज मेला में होने वाले कुश्ती दंगल का उद्घाटन किया.
इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह कुश्ती-दंगल पीएम मोदी के जन्मदिन पर हो रहा है, तो यह दाऊजी महाराज के साथ-साथ यह यूथ और जेन जी को भी समर्पित है.
श्री सिंह ने कहा कि दाऊजी के मेले में बलराम जी की यादगार में 115 वर्ष से कुश्ती का आयोजन हो रहा है. उन्होंने कहाकि एक समय था, जब कुश्ती चित-पट की लड़ी जाती थी. अब चित-पट की कुश्ती सम्भव नहीं है, या तो एक आदमी बहुत तगड़ा होगा और एक बहुत कमजोर, तभी चित-पट की हो सकती है.
उन्होंने कहा कि इसलिए अब सारी दुनिया में पॉइंट के हिसाब से कुश्ती होती है. आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि ये कुश्ती ट्रेडिशनल कुश्ती के नाम से ओलिंपिक में भी जा सकती है. समय के साथ हमें तैयार रहना चाहिए.
श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने आयोजकों से आग्रह किया है कि आप 3-4 वेट कैटेगरी के बच्चों को चिन्हित करिए. सबको बारबार इनाम दीजिए. मुझे उम्मीद है कि यहां की जनता इस बात को पसंद करेगी.
श्री सिंह ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड की ओर से उनके एक बयान को लेकर उन पर दायर कराए गए 50 करोड़ रुपए की मानहानि के मामले में कहाकि "जिस आदमी के ऊपर कोई न्यायालय और कोई प्रांत बचा ही ना हो, जहां उसके ऊपर मिलावट का प्रकरण चल ना रहा हो, दवा से लेकर घी से लेकर तो उसके विषय में क्या बात की जाए, उसके विषय में कोई बात बनती नहीं है."
इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह दंगल के अखाड़े में पहुंच कर पहलवानों के हाथ मिलाकर कुश्ती शुरू कराई. यहां दंगल अगले 7 दिनों तक चलेगा.