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गोंडा में बोले बृजभूषण शरण सिंह: "सुजीत कलकल पर देश को गर्व, 3 साल बाद खत्म हुआ कुश्ती का दुर्भाग्य"

गोंडा: गोंडा में पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने समर्थकों से मुलाकात कर जनसमस्याएं सुनीं. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने 65 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहलवान सुजीत कलकल को बधाई दी.

पूर्व सांसद ने कहा कि आज पूरा देश सुजीत की इस बड़ी कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहा है. उन्होंने याद दिलाया कि तीन साल पहले सुजीत कलकल के साथ गहरा अन्याय हुआ था, जिससे कुश्ती लंबे समय तक बुरे दौर से गुजरी.

ट्रायल विवाद पर एडहॉक कमेटी को घेरा, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर साधा निशाना: बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि सुजीत कलकल उस समय भी मेडल के सबसे मजबूत दावेदार थे और उन्होंने न्याय के लिए फेडरेशन का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय गठित एडहॉक कमेटी और खेल मंत्रालय ने सुजीत के बजाय बजरंग पुनिया को मौका देकर गलत फैसला किया था. उन्होंने विनेश फोगाट पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में एक ही दिन में दो अलग-अलग वेट कैटेगरी में ट्रायल कराए गए थे. खेल मंत्रालय और एडहॉक कमेटी की इस मनमानी का भारी नुकसान देश को ओलंपिक खेलों में भुगतना पड़ा.

बृजभूषण शरण सिंह का बयान: सुजीत कलकल के साथ 3 साल पहले हुआ था अन्याय (Photo Credit: ETV Bharat)

शायराना अंदाज में बयां किया दर्द, कहा- जूनियर खिलाड़ियों का साथ देने की मिली सजा: अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई का जिक्र करते हुए पूर्व सांसद ने शायराना अंदाज में कहा कि नगर-नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया जिनका कोई पहरेदार नहीं था. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा नए और जूनियर खिलाड़ियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, इसीलिए उनका जमकर विरोध किया गया. क्रिकेट के मुद्दे पर बोलते हुए बृजभूषण ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दीं और कहा कि हर भारतवासी भारत-पाकिस्तान मैच में तिरंगा लहराते देखना चाहता है.

"एडहॉक कमेटी के गलत फैसलों से हुआ नुकसान": पहलवान सुजीत की जीत पर बोले पूर्व WFI अध्यक्ष. (Photo Credit: ETV Bharat)

आराधना मिश्रा को कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर दी बधाई, प्रमोद तिवारी के परिवार की तारीफ की: कांग्रेस में आराधना मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि प्रमोद तिवारी का परिवार हमेशा से जमीन से जुड़ा रहा है और उनका उत्तर प्रदेश में एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है. आराधना मिश्रा एक बेहद शिष्ट महिला हैं और उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति और शुभकामनाएं हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि आराधना मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा काम करेगी और आगे बढ़ेगी.

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