बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, बोले- गर्त में जा रही कांग्रेस
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेसी नेता अनाप-शनाप बयान देते रहते हैं. इसी से कांग्रेस की दुर्गति है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 4:33 PM IST
बलरामपुर: भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है. बृज भूषण शरण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए गर्त में जा रही है, क्योंकि यह कभी मोदी जी के बाप के बारे में बात करेंगे तो, कभी माँ के बारे में बोलेंगे. इनके पास कोई मुद्दा नहीं है. एक मुद्दा जो पकड़ लेते हैं, उसी को पकड़ कर भटकते रहते हैं.
भाजपा नेता बृज भूषण शरण सिंह सोमवार को बलरामपुर के शक्ति स्मारक कालेज में आयोजित छात्रों के प्रतिभा सम्मान में हिस्सा लेने पहुंचे थे. उन्होंने जिले में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया.
उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता अनाप-शनाप बयान देते रहते हैं. यही कारण है कि कांग्रेस की दुर्गति होती जा रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमाम प्रयासों के बाद भी कांग्रेस गर्त में जा रही है.
उन्होंने कहा कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह मर्यादा भी भूल गई है. उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेना चाहिए. आज के युवा देश का भविष्य है.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बलरामपुर सदर के बीजेपी विधायक पलटू राम ने कहा कि नेता जी के पीछे तमाम देश विरोधी शक्तियां लग गई, उनको बदनाम करने के लिए लेकिन नेताजी ने अपनी इच्छा शक्ति और सच्चाई के बल पर उन देश विरोधी शक्तियों को धूल चटा दी.
उन्होंने कहा कि नेता जी से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि तमाम ताकतों के आगे नहीं झुके और सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ते रहे जिससे उन्हें जीत मिली. कार्यक्रम को तुलसीपुर के विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह, समेत अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया.
इस अवसर पर कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की पौत्री अंजली मिश्रा, बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह डीपी, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह समेत अनेक लोग मौजूद थे.