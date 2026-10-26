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बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, बोले- गर्त में जा रही कांग्रेस

बृज भूषण शरण सिंह सोमवार को बलरामपुर के शक्ति स्मारक कालेज में आयोजित छात्रों के प्रतिभा सम्मान में हिस्सा लेते हुए. ( ईटीवी भारत )

बलरामपुर: भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है. बृज भूषण शरण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए गर्त में जा रही है, क्योंकि यह कभी मोदी जी के बाप के बारे में बात करेंगे तो, कभी माँ के बारे में बोलेंगे. इनके पास कोई मुद्दा नहीं है. एक मुद्दा जो पकड़ लेते हैं, उसी को पकड़ कर भटकते रहते हैं.

भाजपा नेता बृज भूषण शरण सिंह सोमवार को बलरामपुर के शक्ति स्मारक कालेज में आयोजित छात्रों के प्रतिभा सम्मान में हिस्सा लेने पहुंचे थे. उन्होंने जिले में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया.

उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता अनाप-शनाप बयान देते रहते हैं. यही कारण है कि कांग्रेस की दुर्गति होती जा रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमाम प्रयासों के बाद भी कांग्रेस गर्त में जा रही है. बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, बोले- गर्त में जा रही कांग्रेस. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह मर्यादा भी भूल गई है. उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेना चाहिए. आज के युवा देश का भविष्य है.