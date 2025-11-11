ETV Bharat / state

बृहस्पति सिंह ने बीजेपी से मिलकर कांग्रेस को हराया, संगठन छोड़कर अकेले चले : अजय तिर्की

पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है.अजय तिर्की के मुताबिक बृहस्पति ना पार्टी के हैं और ना ही संगठन के.

BRIHASPATI SINGH DEFEATED CONGRESS
बृहस्पति सिंह ने बीजेपी से मिलकर कांग्रेस को हराया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 12:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर : कांग्रेस पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ कांग्रेस सहप्रभारी जरिता लैतफलांग पर गंभीर आरोप लगाए हैं.जिस पर अंबिकापुर के पूर्व महापौर अजय तिर्की ने आरोपों को गलत बताया.अजय तिर्की के मुताबिक बृहस्पति सिंह बीजेपी से मिलीभगत करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं.


बृहस्पति सिंह पर डॉ तिर्की ने लगाए गंभीर आरोप : अजय तिर्की ने आरोप लगाते हुए कहा कि बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस के विरोध में चुनाव में प्रचार किया.उसके बाद के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के करीबी रहने के बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया. सिर्फ इसी फितरत के कारण, सभी को पता था कि ये ना ही संगठन के हैं और ना ही जो इनको पाल पोष कर बड़ा किए हैं उनके हो सकते हैं.

बृहस्पति सिंह ने बीजेपी से मिलकर कांग्रेस को हराया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पार्टी के लिए नहीं रहे समर्पित : अजय तिर्की ने आरोप लगाए कि कांग्रेस ने इनके लिए क्या नहीं किया. इनके निर्दलीय लड़ने के बावजूद दूसरी बार में कांग्रेस ने इनको टिकट दिया. तीसरी बार में महाराज साहब का विरोध करने के बावजूद महाराज साहब ने इनका नाम रेकमेंड किया कि उस क्षेत्र में उन्हीं को टिकट दिया जाए. विधायक भी बने सत्ता भी आया. लेकिन पूरे संगठन के लोग यहां बैठे हैं किस संगठन के साथ में इन्होंने अपना तालमेल मिला के चला. वो अपना अलग रास्ता बनाकर अपने तरीके से चले.

ना ही गरीबों के लिए यहां पर काम किए ना आम जनता के लिए काम किए. ना कांग्रेस के सदस्यों के लिए काम किए. ना हीं संगठन के लिए काम किए. ये सिर्फ अवैध रूप से बंगाली बसाहट की जमीन लिखवाना, खनन करना, रोड बनाना सिर्फ और सिर्फ खुद के द्वारा उन्होंने अपने संसाधनों से किया - अजय तिर्की, पूर्व महापौर

बीजेपी से मिलकर कांग्रेस को हराया : डॉ अजय तिर्की ने बृहस्पति सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2023 के जो चुनाव हुए उसमें आपने स्पष्ट देखा कि उन्होंने पूरी पार्टी ने महाराज साहब ने मुझे रेकमेंड किया कि यहां पर इनको टिकट होना चाहिए. आम जनता की जो मांग थी संगठन की जो मांग थी अचानक ही मुझे टिकट नहीं दिया गया. देखा जाए तो तीन चार साल पहले से जब मैं यहां पर था, तभी से संगठन के सामने अपनी इच्छा जाहिर किया था. लेकिन 2023 के चुनाव में संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया टिकट मिलने के बाद मैं पर्सनली सभी गवाह हैं मैं बोला कि नाराज हैं कोई बात नहीं कुछ बोलेंगे मैं अकेले सुनकर आ जाऊंगा. लेकिन साथ में सबको समेटकर हमें चलना है.

घर मिलने बुलाया और नहीं मिले : अजय तिर्की ने कहा कि इस तारतम्य में मैं सबेरे सबेरे उनके घर पर गया. लेकिन उन्होंने मिलने से इंकार करते हुए बोला कि शाम को पांच बजे बुलाइए. बच्चों ने आकर बोला कि सर पांच बजे बोले हैं आकर मिल लिजिएगा. ठीक पांच बजे फिर से मैं उनके दरवाजे पर गया. लेकिन उनके द्वारा मुझसे मिलने से इंकार कर दिया गया. उसके बाद फिर मैं नहीं गया. अगर आप कांग्रेस पार्टी में रहकर विधायक रहकर पार्टी संगठन का अगर सम्मान करते तो संगठन ने जिसको टिकट दिया है उसके साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को जीताने का काम करते.

आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को लेकर एक बार फिर बृहस्पति सिंह बयानबाजी कर रहे हैं.जिसे लेकर कांग्रेस संगठन बृहस्पति सिंह का विरोध कर रहा है. बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस सहप्रभारी जरिता लैतफलांग के खिलाफ बयान दिए हैं.जिस पर पैसा लेकर जिलाध्यक्ष चुनने की बात की गई है.

600 रेल इंजन में लगना है कवच प्रणाली, अब तक सिर्फ 56 ट्रेनों में लगे

किसानों की बात सुनने को न सरकार तैयार, न राज्यपाल, संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप

टोकन तुंहर हाथ मोबाइल ऐप लॉन्च, समर्थन मूल्य पर धान बेचेंगे 49 हजार किसान

TAGGED:

बृहस्पति सिंह
टीएस सिंहदेव
BRIHASPATI SINGH
AJAY TIRKEY
BRIHASPATI SINGH DEFEATED CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.