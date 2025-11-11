ETV Bharat / state

बृहस्पति सिंह ने बीजेपी से मिलकर कांग्रेस को हराया, संगठन छोड़कर अकेले चले : अजय तिर्की

ना ही गरीबों के लिए यहां पर काम किए ना आम जनता के लिए काम किए. ना कांग्रेस के सदस्यों के लिए काम किए. ना हीं संगठन के लिए काम किए. ये सिर्फ अवैध रूप से बंगाली बसाहट की जमीन लिखवाना, खनन करना, रोड बनाना सिर्फ और सिर्फ खुद के द्वारा उन्होंने अपने संसाधनों से किया - अजय तिर्की, पूर्व महापौर

पार्टी के लिए नहीं रहे समर्पित : अजय तिर्की ने आरोप लगाए कि कांग्रेस ने इनके लिए क्या नहीं किया. इनके निर्दलीय लड़ने के बावजूद दूसरी बार में कांग्रेस ने इनको टिकट दिया. तीसरी बार में महाराज साहब का विरोध करने के बावजूद महाराज साहब ने इनका नाम रेकमेंड किया कि उस क्षेत्र में उन्हीं को टिकट दिया जाए. विधायक भी बने सत्ता भी आया. लेकिन पूरे संगठन के लोग यहां बैठे हैं किस संगठन के साथ में इन्होंने अपना तालमेल मिला के चला. वो अपना अलग रास्ता बनाकर अपने तरीके से चले.

बृहस्पति सिंह पर डॉ तिर्की ने लगाए गंभीर आरोप : अजय तिर्की ने आरोप लगाते हुए कहा कि बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस के विरोध में चुनाव में प्रचार किया.उसके बाद के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के करीबी रहने के बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया. सिर्फ इसी फितरत के कारण, सभी को पता था कि ये ना ही संगठन के हैं और ना ही जो इनको पाल पोष कर बड़ा किए हैं उनके हो सकते हैं.

बलरामपुर : कांग्रेस पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ कांग्रेस सहप्रभारी जरिता लैतफलांग पर गंभीर आरोप लगाए हैं.जिस पर अंबिकापुर के पूर्व महापौर अजय तिर्की ने आरोपों को गलत बताया.अजय तिर्की के मुताबिक बृहस्पति सिंह बीजेपी से मिलीभगत करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं.

बीजेपी से मिलकर कांग्रेस को हराया : डॉ अजय तिर्की ने बृहस्पति सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2023 के जो चुनाव हुए उसमें आपने स्पष्ट देखा कि उन्होंने पूरी पार्टी ने महाराज साहब ने मुझे रेकमेंड किया कि यहां पर इनको टिकट होना चाहिए. आम जनता की जो मांग थी संगठन की जो मांग थी अचानक ही मुझे टिकट नहीं दिया गया. देखा जाए तो तीन चार साल पहले से जब मैं यहां पर था, तभी से संगठन के सामने अपनी इच्छा जाहिर किया था. लेकिन 2023 के चुनाव में संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया टिकट मिलने के बाद मैं पर्सनली सभी गवाह हैं मैं बोला कि नाराज हैं कोई बात नहीं कुछ बोलेंगे मैं अकेले सुनकर आ जाऊंगा. लेकिन साथ में सबको समेटकर हमें चलना है.

घर मिलने बुलाया और नहीं मिले : अजय तिर्की ने कहा कि इस तारतम्य में मैं सबेरे सबेरे उनके घर पर गया. लेकिन उन्होंने मिलने से इंकार करते हुए बोला कि शाम को पांच बजे बुलाइए. बच्चों ने आकर बोला कि सर पांच बजे बोले हैं आकर मिल लिजिएगा. ठीक पांच बजे फिर से मैं उनके दरवाजे पर गया. लेकिन उनके द्वारा मुझसे मिलने से इंकार कर दिया गया. उसके बाद फिर मैं नहीं गया. अगर आप कांग्रेस पार्टी में रहकर विधायक रहकर पार्टी संगठन का अगर सम्मान करते तो संगठन ने जिसको टिकट दिया है उसके साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को जीताने का काम करते.



आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को लेकर एक बार फिर बृहस्पति सिंह बयानबाजी कर रहे हैं.जिसे लेकर कांग्रेस संगठन बृहस्पति सिंह का विरोध कर रहा है. बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस सहप्रभारी जरिता लैतफलांग के खिलाफ बयान दिए हैं.जिस पर पैसा लेकर जिलाध्यक्ष चुनने की बात की गई है.

