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यूपी में दिन में खिली धूप तो रात में 'गुलाबी ठंड'; जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम

प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम रहेगा शुष्क, रात के तापमान में होगी गिरावट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला थमने के बाद अब मौसम का मिजाज बदल रहा है. पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहा. आसमान साफ रहने और धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान में कुछ स्थानों पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं न्यूनतम तापमान में हल्की कमी आई है, जिसके कारण दिन के समय तो हल्की गर्मी बरकरार है. वहीं रात के समय हल्की ठंड का एहसास भी शुरू हो चुका है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 1 सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र ना होने के कारण मौसम ड्राई बना रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी.

38% कम हुई बारिश: 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 25.01 मिली मीटर के सापेक्ष 15.5 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 38% कम है.