यूपी में दिन में खिली धूप तो रात में 'गुलाबी ठंड'; जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम
पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही यूपी में थमा बारिश का दौर, न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:28 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला थमने के बाद अब मौसम का मिजाज बदल रहा है. पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहा. आसमान साफ रहने और धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान में कुछ स्थानों पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं न्यूनतम तापमान में हल्की कमी आई है, जिसके कारण दिन के समय तो हल्की गर्मी बरकरार है. वहीं रात के समय हल्की ठंड का एहसास भी शुरू हो चुका है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 1 सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र ना होने के कारण मौसम ड्राई बना रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी.
38% कम हुई बारिश: 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 25.01 मिली मीटर के सापेक्ष 15.5 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 38% कम है.
लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
प्रयागराज सबसे गर्म जिला: रविवार को उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के कारण आगामी 1 सप्ताह तक मौसम ड्राई रह सकता है. पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने के साथ ही पिछले 2 दिनों के दौरान बारिश का दौर थमने के साथ ही आगामी सप्ताह मौसम ड्राई बना रहने से अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी के साथ रात जबकि न्यूनतम तापमान में 2-3°C की गिरावट आने की सम्भावना है.
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