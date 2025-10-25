ETV Bharat / state

दिल्ली के महरौली में पुलिस और वांटेड कोकू पहाड़िया में मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी घायल

जानकारी के मुताबिक तड़के 4 बजे पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस को कोकू पहाड़िया की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी.

पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ (SOURCE: SCREEB GRAB, IANS)
By ANI

Published : October 25, 2025 at 9:18 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के महरौली में पुलिस और वांटेड अपराधी कोकू पहाड़िया के बीच सुबह करीब 4 बजे मुठभेड़ हो गई. आरोपी ने चार राउंड फायरिंग की, जिसमें हेड कांस्टेबल रविंद्र घायल हो गए, जबकि दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोलियां लगीं. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली मारी उसके पास से दो पिस्तौल और एक बाइक बरामद की गई.

शनिवार सुबह महरौली इलाके में दिल्ली पुलिस और वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया के बीच फायरिंग हो गई. आरोपी पहाड़िया पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. मुठभेड़ के दौरान, दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी, जबकि एक कांस्टेबल के हाथ में चोट आई है.

अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस की एक टीम को कोकू पहाड़िया की गतिविधियों के बारे में विशेष जानकारी मिलने के बाद उसे रोकने की कोशिश की गई. आरोपी ने भागने की कोशिश में पुलिस टीम पर गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की.

गोली लगने के बाद पहाड़िया को काबू कर लिया गया और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है और वह हथियार सप्लाई करने सहित कई मामलों में वांटेड है. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है.

नांगलोई इलाके में भी मुठभेड़
नांगलोई इलाके में दिल्ली पुलिस और अपराधियों के बीच हल्की गोलीबारी की भी खबर है, जिसमें तीन अपराधी घायल हो गए.

डीसीपी आउटर सचिन शर्मा ने बताया कि दो दिन पहले भी इसी गिरोह ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की थी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आरोपी उस समय भागने में सफल रहे. आज, जब पुलिस दल ने उन्हें चुनौती दी, तो उन्होंने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. इस मुठभेड़ में चार में से तीन अपराधी घायल हो गए और बाद में उन्हें पकड़ लिया गया. सभी घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

