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हमीरपुर में नौ साल में भी तैयार नहीं हुए बेतवा-यमुना के पुल; क्या तय समयसीमा के अंदर पूरा होगा निर्माण, क्या है जमीनी हकीकत?

हमीरपुर में अधूरे पुलों की कहानी ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर: बेतवा और यमुना पर निर्माणाधीन चार पुलों के लिए इंतजार खिंचता ही जा रहा है. साल 2017 में शुरू हुई इस परियोजना की लागत 302.75 करोड़ रुपये है. 9 साल बीत चुके हैं और पुलों पर आवागमन शुरू नहीं हो सका है. जबकि दिसंबर तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. दूसरी ओर लोग भारी जाम से जूझ रहे हैं. जो पुराने दो पुल हैं, उस पर आए दिन मरम्मत की जरूरत पड़ती है. पुराने पुल की भार क्षमता उतनी नहीं, जितने की आज आवश्यकता है. पुलों का निर्माण एक चुनौती बना हुआ है. पुल निर्माण में क्या हैं दिक्कतें, क्या कहते हैं जिम्मेदार और लोगों का क्या है मानना? पढ़िए इस रिपोर्ट में....

हमीरपुर में अधूरे पुलों की कहानी (Video Credit; ETV Bharat) मौजूदा स्थिति

जमीनी हकीकत ये है कि बेतवा पर एक लेन का पुल ढांचा तैयार है, लेकिन पहुंच मार्ग अधूरा है. यमुना पर भी निर्माण कार्य बाकी है. परियोजना के तहत बेतवा नदी पर दो और यमुना नदी पर भी दो समानांतर पुल बनाए जा रहे हैं. इनका मकसद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का दबाव कम करना और वाहनों को आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराना है.

मौजूदा स्थिति यह है कि चारों पुलों के लिए कुल 58 पिलर बनने हैं, और इनमें 57 का निर्माण भी पूरा हो चुका है. यमुना पर बन रहे दूसरे पुल का एक पिलर अभी बाकी है.

पुलों के लिए कुल 1,044 प्रीकास्ट सेगमेंट तैयार किए जाने हैं. इनमें करीब 850 की ढलाई हो चुकी है, जबकि लगभग 350 सेगमेंट पुलों पर स्थापित किए जा चुके हैं. सेगमेंट तैयार करने के साथ पुलों पर लगाने का काम भी तेजी से पूरा करना होगा, तभी काम पूरा होगा, जबकि अधिकारी भी मानते हैं कि कम से कम तीन महीने का समय लग सकता है. मौजूदा हालात (Photo Credit; ETV Bharat) एक ही लॉन्चिंग मशीन चारों पुलों के निर्माण के लिए एक ही लॉन्चिंग मशीन इस्तेमाल में है. इसी मशीन की मदद से सेगमेंट को पुल पर स्थापित कर स्पैन बनाए जाते हैं. एक पुल पर काम करने के बाद मशीन को दूसरे पुल पर ले जाना पड़ता है. इससे चारों पुलों पर एक साथ काम आगे बढ़ाने में बाधा आती है. सेतु निगम के डीपीएम दिलीप कुमार सिंह के मुताबिक, बेतवा के पुलों पर लॉन्चिंग का काम पूरा होने के बाद मशीन को यमुना की ओर लगाया जाना है. दो लॉन्चिंग मशीनें और पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध होने पर बेतवा और यमुना पर समानांतर रूप से काम तेज किया जा सकता है. क्या है परियोजना (Photo Credit; ETV Bharat) निर्धारित अवधि में काम होना मुश्किल बेतवा पर दोनों लेन में कुल 26 स्पैन बनने हैं. इनमें एक लेन के सभी 13 स्पैन पूरे हो चुके हैं. हालांकि, पुल को यातायात के लिए खोलने के लिए पहुंच मार्ग का तैयार होना भी जरूरी है.

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार कहते हैं, पुल के पास रखे सेतु निगम के सेगमेंट हटवा दिए गए हैं. अब एक लेन का पहुंच मार्ग तैयार करने को प्राथमिकता दी जा रही है. इसमें करीब तीन महीने लगने का अनुमान है. दो लेन के पहुंच मार्ग की योजना भी है, लेकिन पहले एक लेन तैयार करने पर जोर है. हमीरपुर-कुरारा मार्ग पर सर्किल का लेआउट तैयार है. बिटुमिनस कार्य पूरा होने के बाद इस हिस्से का काम आगे बढ़ाया जाएगा. क्या है दिक्क्तें (Photo Credit; ETV Bharat) यमुना पर बन रहे पुलों की स्थिति यमुना पर बन रहे दो समानांतर पुलों में से एक पर पांच स्पैन पूरे हो चुके हैं और छठे स्पैन की लॉन्चिंग की तैयारी है. दूसरे पुल पर एक पिलर का निर्माण बाकी है. पुलों के साथ पहुंच मार्ग तैयार करना भी चुनौती है. भूमि अधिग्रहण मामले में फैसला किसानों के पक्ष में आने के बाद मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है. यहां स्वीकृति मिलने के बाद पहुंच मार्ग का काम आगे बढ़ सकेगा. दिसंबर तक कैसे पूरा होगा काम परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कई काम अधूरे हैं. अभी एक पिलर का निर्माण, कई स्पैन की लॉन्चिंग और पहुंच मार्गों का काम बाकी है. ऐसे में निर्धारित समयसीमा तक सभी काम पूरे करना बड़ी चुनौती है. पुराने पुल की मियाद पूरी (Photo Credit; ETV Bharat) लोगों को कब मिलेगी राहत पुलों का निर्माण न होने से सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है. कानपुर से राठ जा रहे अंकित ने बताया कि वह सुबह आठ बजे निकले थे, लेकिन रास्ते में लंबे समय तक फंसे रहे. हमीरपुर निवासी प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि जाम में दो से तीन घंटे तक फंसने की नौबत आती है. छानी के कपड़ा व्यापारी राम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि बेतवा पुल पर करीब तीन घंटे तक फंसे रहने से उनका समय बर्बाद हुआ. व्यापार उद्योग मंडल के नेता धीरेंद्र उर्फ धीरू गुप्ता कहते हैं कि पुल से आवागमन बंद होने से व्यापार प्रभावित होता है. दिसंबर की समय सीमा, लेकिन काम अधूरा (Photo Credit; ETV Bharat) इसी तरह हेलापुर के शिव सिंह ने कहा कि समानांतर पुलों का निर्माण वर्ष 2017 से चल रहा है और लोगों को इनके चालू होने का इंतजार है. धीरेंद्र प्रताप सिंह ने उम्मीद जताई कि पुल चालू होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बेहतर होगा. यशवंत प्रताप सिंह ने कुरारा से रामपुर की ओर बाईपास मार्ग में वन विभाग से जुड़ी समस्या होने की बात कही.