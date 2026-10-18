हमीरपुर में नौ साल में भी तैयार नहीं हुए बेतवा-यमुना के पुल; क्या तय समयसीमा के अंदर पूरा होगा निर्माण, क्या है जमीनी हकीकत?
जिले के बेहद जरूरी माने जा रहे 4 समानांतर पुलों के निर्माण की क्या है गति, पढ़िए संवाददाता अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:57 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 11:05 AM IST
हमीरपुर: बेतवा और यमुना पर निर्माणाधीन चार पुलों के लिए इंतजार खिंचता ही जा रहा है. साल 2017 में शुरू हुई इस परियोजना की लागत 302.75 करोड़ रुपये है. 9 साल बीत चुके हैं और पुलों पर आवागमन शुरू नहीं हो सका है. जबकि दिसंबर तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. दूसरी ओर लोग भारी जाम से जूझ रहे हैं. जो पुराने दो पुल हैं, उस पर आए दिन मरम्मत की जरूरत पड़ती है. पुराने पुल की भार क्षमता उतनी नहीं, जितने की आज आवश्यकता है. पुलों का निर्माण एक चुनौती बना हुआ है. पुल निर्माण में क्या हैं दिक्कतें, क्या कहते हैं जिम्मेदार और लोगों का क्या है मानना? पढ़िए इस रिपोर्ट में....
मौजूदा स्थिति
जमीनी हकीकत ये है कि बेतवा पर एक लेन का पुल ढांचा तैयार है, लेकिन पहुंच मार्ग अधूरा है. यमुना पर भी निर्माण कार्य बाकी है. परियोजना के तहत बेतवा नदी पर दो और यमुना नदी पर भी दो समानांतर पुल बनाए जा रहे हैं. इनका मकसद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का दबाव कम करना और वाहनों को आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराना है.
मौजूदा स्थिति यह है कि चारों पुलों के लिए कुल 58 पिलर बनने हैं, और इनमें 57 का निर्माण भी पूरा हो चुका है. यमुना पर बन रहे दूसरे पुल का एक पिलर अभी बाकी है.
पुलों के लिए कुल 1,044 प्रीकास्ट सेगमेंट तैयार किए जाने हैं. इनमें करीब 850 की ढलाई हो चुकी है, जबकि लगभग 350 सेगमेंट पुलों पर स्थापित किए जा चुके हैं. सेगमेंट तैयार करने के साथ पुलों पर लगाने का काम भी तेजी से पूरा करना होगा, तभी काम पूरा होगा, जबकि अधिकारी भी मानते हैं कि कम से कम तीन महीने का समय लग सकता है.
एक ही लॉन्चिंग मशीन
चारों पुलों के निर्माण के लिए एक ही लॉन्चिंग मशीन इस्तेमाल में है. इसी मशीन की मदद से सेगमेंट को पुल पर स्थापित कर स्पैन बनाए जाते हैं. एक पुल पर काम करने के बाद मशीन को दूसरे पुल पर ले जाना पड़ता है. इससे चारों पुलों पर एक साथ काम आगे बढ़ाने में बाधा आती है. सेतु निगम के डीपीएम दिलीप कुमार सिंह के मुताबिक, बेतवा के पुलों पर लॉन्चिंग का काम पूरा होने के बाद मशीन को यमुना की ओर लगाया जाना है. दो लॉन्चिंग मशीनें और पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध होने पर बेतवा और यमुना पर समानांतर रूप से काम तेज किया जा सकता है.
निर्धारित अवधि में काम होना मुश्किल
बेतवा पर दोनों लेन में कुल 26 स्पैन बनने हैं. इनमें एक लेन के सभी 13 स्पैन पूरे हो चुके हैं. हालांकि, पुल को यातायात के लिए खोलने के लिए पहुंच मार्ग का तैयार होना भी जरूरी है.
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार कहते हैं, पुल के पास रखे सेतु निगम के सेगमेंट हटवा दिए गए हैं. अब एक लेन का पहुंच मार्ग तैयार करने को प्राथमिकता दी जा रही है. इसमें करीब तीन महीने लगने का अनुमान है. दो लेन के पहुंच मार्ग की योजना भी है, लेकिन पहले एक लेन तैयार करने पर जोर है. हमीरपुर-कुरारा मार्ग पर सर्किल का लेआउट तैयार है. बिटुमिनस कार्य पूरा होने के बाद इस हिस्से का काम आगे बढ़ाया जाएगा.
यमुना पर बन रहे पुलों की स्थिति
यमुना पर बन रहे दो समानांतर पुलों में से एक पर पांच स्पैन पूरे हो चुके हैं और छठे स्पैन की लॉन्चिंग की तैयारी है. दूसरे पुल पर एक पिलर का निर्माण बाकी है. पुलों के साथ पहुंच मार्ग तैयार करना भी चुनौती है. भूमि अधिग्रहण मामले में फैसला किसानों के पक्ष में आने के बाद मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है. यहां स्वीकृति मिलने के बाद पहुंच मार्ग का काम आगे बढ़ सकेगा.
दिसंबर तक कैसे पूरा होगा काम
परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कई काम अधूरे हैं. अभी एक पिलर का निर्माण, कई स्पैन की लॉन्चिंग और पहुंच मार्गों का काम बाकी है. ऐसे में निर्धारित समयसीमा तक सभी काम पूरे करना बड़ी चुनौती है.
लोगों को कब मिलेगी राहत
पुलों का निर्माण न होने से सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है. कानपुर से राठ जा रहे अंकित ने बताया कि वह सुबह आठ बजे निकले थे, लेकिन रास्ते में लंबे समय तक फंसे रहे. हमीरपुर निवासी प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि जाम में दो से तीन घंटे तक फंसने की नौबत आती है. छानी के कपड़ा व्यापारी राम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि बेतवा पुल पर करीब तीन घंटे तक फंसे रहने से उनका समय बर्बाद हुआ. व्यापार उद्योग मंडल के नेता धीरेंद्र उर्फ धीरू गुप्ता कहते हैं कि पुल से आवागमन बंद होने से व्यापार प्रभावित होता है.
इसी तरह हेलापुर के शिव सिंह ने कहा कि समानांतर पुलों का निर्माण वर्ष 2017 से चल रहा है और लोगों को इनके चालू होने का इंतजार है. धीरेंद्र प्रताप सिंह ने उम्मीद जताई कि पुल चालू होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बेहतर होगा. यशवंत प्रताप सिंह ने कुरारा से रामपुर की ओर बाईपास मार्ग में वन विभाग से जुड़ी समस्या होने की बात कही.
क्या हैं मुश्किलें
कानपुर-सागर हाईवे (एनएच-34) पर स्थित बेतवा नदी पर बने पुराने पुल पर पिलर 10 के एक्सपेंशन ज्वाइंट को बदलने और क्षतिग्रस्त हिस्से के मरम्मतीकरण का कार्य एनएचएआई की कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है. इसके चलते 13 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक पुल की एक लेन अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है. इसकी कंक्रीट सेट होने में लगभग 10 दिन का समय लग सकता है, लेकिन फिर भी क्षतिग्रस्त हिस्से से भारी वाहन गुजर रहे हैं. कार्यदायी संस्था का कहना है कि खतरा तो है, लेकिन वहां पर प्लेटें डाल दी गई हैं. भारी वाहनों का रूट डायवर्जन तो किया गया है, लेकिन पालन नहीं हो रहा है. इस पर जिला प्रशासन को रोक लगानी चाहिए.
साल 2024 में जून से जुलाई माह तक यमुना व बेतवा के पुराने पुल पर वेयरिंग बदलने सहित मरम्मतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था ने कराया था. इस दौरान पुल के तीन पिलरों की वेयरिंग बदली गई थीं. इस दौरान करीब एक 15 दिन आवागमन प्रभावित रहा था.
दोनों पुराने पुल दशकों पहले बने
एनएच-34 पर यमुना और बेतवा नदी के पुराने पुल करीब पांच दशक पहले बने थे. यमुना पुल का निर्माण वर्ष 1976 और बेतवा पुल का निर्माण वर्ष 1978 में हुआ था. दोनों पुलों की निर्धारित डिजाइन आयु करीब 40 वर्ष बताई गई है, जो पूरी हो चुकी है. इसके बावजूद इन पुलों से मौरंग और गिट्टी लदे 60 से 80 टन तक के भारी वाहन गुजर रहे हैं.
12 बार क्षतिग्रस्त हो चुका यमुना पुराना पुल
यमुना पुल बीते 16 सालों में करीब 12 बार क्षतिग्रस्त हो चुका है. महीनों इस पुल से आवागमन भी ठप रहा है. पुल की अवधि अगस्त 2024 में पूरी हो चुकी थी. इसके बाद भी पुल से लगातार 40 टन से अधिक क्षमता के वाहन गुजर रहे हैं. पुल क्षतिग्रस्त होने से जनपदवासियों का सीमावर्ती जनपदों से संपर्क टूट जाता है. इस समस्या से निजात दिलाए जाने के लिए रोहाइन नाला बाईपास का निर्माण व समानांतर पुलों का निर्माण कराया जा रहा है.
क्या कहते हैं डीएम?
डीएम अशोक कुमार कहते हैं, बेतवा नदी पर एक लेन में 13 स्पैन का निर्माण पूरा हो चुका है. दूसरे लेन में भी 13 स्पैन बनने हैं. यमुना नदी पर दोनों लेन में 16-16 स्पैन बनने हैं. जिनमें एक तरफ पांच स्पैन पूरे हुए हैं. बेतवा पुल पर एक लेन से आवागमन शुरू कराने के लिए पीडब्ल्यूडी का कुछ काम शेष है. संबंधित अधिशासी अभियंता को इसे एक महीने में पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं. यमुना पुल पर अभी काफी काम बाकी है, इसलिए दिसंबर तक पूरी परियोजना का निर्माण पूरा होना संभव नहीं दिख रहा है.
सेतु निगम के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए गए हैं कि परियोजना को न्यूनतम समय में गुणवत्ता के साथ पूरा कराएं. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. सेफ्टी इंजीनियर नियमित निगरानी करें और सभी श्रमिक सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें. साथ ही, निर्माण कार्य की नियमानुसार गुणवत्ता जांच और थर्ड पार्टी जांच भी लगातार कराई जाए.
पुलों पर कितना दबाव
एनएच-34 स्थित अलियापुर टोल प्लाजा के आंकड़ों के मुताबिक, 10 से 11 अक्टूबर के बीच 24 घंटे में करीब 25 से 30 हजार कमर्शियल वाहन गुजरे. इसके अलावा छोटे वाहनों की संख्या करीब 10 हजार होने का अनुमान है. जय बिल्डर्स के मैनेजर गौरव आनंद के मुताबिक, 13 से 16 अक्टूबर तक रूट डायवर्जन के दौरान भी रोजाना 17 से 18 हजार कमर्शियल वाहन गुजरते रहे. भारी वाहनों के दबाव और जाम की स्थिति को देखते हुए बेतवा के पुराने पुल को 20 अक्टूबर से पहले ही खोल दिया गया.
यह भी पढ़ें: यमुना में जिंदगी की अठखेलियां; सूर सरोवर से पचनद तक दुर्लभ पक्षियों का कलरव, जानिए नदी कैसे बदल रही रूप