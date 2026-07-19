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बदरीनाथ-केदारनाथ यात्रा होगी और अधिक सुगम, 900 मीटर लंबी सुरंग तैयार, अंतिम चरण में पुल का कार्य

बदरीनाथ केदारनाथ यात्रा होगी सुगम ( Photo-ETV Bharat )