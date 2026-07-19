पहली ही बारिश में बह गई पुलिया, अड़की के आधा दर्जन से अधिक गांवों का जिला-प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा
खूंटी जिला में बारिश के कारण पुलिया बह गयी. जिससे अड़की के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया.
Published : July 19, 2026 at 9:45 PM IST
रांची/खूंटीः जिला के अड़की प्रखंड में मानसून की पहली तेज बारिश ने ही ग्रामीण इलाकों की बुनियादी व्यवस्था की पोल खोल दी. शनिवार रात हुई मूसलधार बारिश में तिनतिला पंचायत के चातोमहुटुब और बगड़ी के टोला टोडांगडीह के बीच स्थित पुलिया तेज बहाव में बह गई. पुलिया के ध्वस्त होने से आधा दर्जन से अधिक गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानियां अचानक बढ़ गई हैं.
ग्रामीणों के सामने लंबा चक्कर लगाने की मजबूरी
तिनतिला पंचायत के मुखिया लक्ष्मण मुंडा के अनुसार पुलिया टूटने के बाद प्रखंड मुख्यालय पहुंचने के लिए अब ग्रामीणों को बगड़ी और बीरबांकी होकर जाना पड़ेगा, जिससे करीब 20 से 25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी. वहीं जिला मुख्यालय जाने के लिए डोल्डा, केवड़ा और मुरहू मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा. जिससे 10 से 15 किलोमीटर अधिक सफर करना होगा। इससे समय के साथ-साथ परिवहन खर्च भी बढ़ गया है.
चार साल पहले बनी थी पुलिया
मुखिया ने बताया कि संबंधित पुलिया का निर्माण लगभग चार वर्ष पहले हुआ था. उनका आरोप है कि पुलिया के दोनों ओर सुरक्षा के लिए गार्डवाल नहीं बनाया गया था. इसी वजह से पहली ही तेज बारिश में पुलिया बह गई और पूरा संपर्क मार्ग बाधित हो गया. यह रास्ता सोयको जाने का सबसे आसान और सीधा मार्ग माना जाता था.
कई गांवों का जनजीवन प्रभावित
पुलिया टूटने से चातोमहुटुब, लंपाडीह, लोसोदईकीर, मेदसोबे, काड़ाकासोम, बगड़ी और टोडांगडीह सहित कई गांवों के लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है. इन गांवों के लोगों को अब दैनिक जरूरतों के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है.
बाजार, शिक्षा और इलाज पर पड़ा असर
सोयको क्षेत्र का प्रमुख साप्ताहिक बाजार है, जहां ग्रामीण दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी करते हैं और अपने कृषि उत्पाद बेचते हैं. संपर्क टूटने से बच्चों की पढ़ाई, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और किसानों के उत्पाद बाजार तक ले जाने में गंभीर कठिनाइयां पैदा हो गई हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नए पुल के निर्माण की मांग की है ताकि आवागमन सामान्य हो सके.
निर्माण एजेंसी को लेकर संशय
पुलिया के बहने के बाद इसके निर्माण को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. जब संबंधित विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली गई तो किसी ने भी इसे अपने विभाग की परियोजना मानने की पुष्टि नहीं की. हालांकि ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी धर्मेंद्र किशोर सिंह ने कहा कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि पुलिया का निर्माण किस विभाग द्वारा कराया गया था.
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