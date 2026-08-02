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रतनपुर नेशनल हाईवे पर अचानक धंसा पुल, चलती बस बीच पुल में फंसी

रतनपुर नेशनल हाईवे पर अचानक धंसा पुल, चलती बस बीच पुल में फंसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिलासपुर: कोटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बांसा झाल में रतनपुर नेशनल हाईवे पर रविवार के दिन एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. पेंड्रा से बिलासपुर जा रही पुष्पराज बस जैसे ही बांसाझाल स्थित पुल को पार करने जा रही थी, तभी पुल में अचानक दरार आ गई और पुल का एक हिस्सा धंस गया. इससे बस पुल पर ही फंस गई और उसका अगला हिस्सा नीचे की ओर झुक गया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस जैसे ही बांसाझाल स्थित पुल पर पहुंची, तभी पुल में तेज आवाज के साथ दरार पड़ गई और उसका एक हिस्सा धंस गया. हालांकि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस रोक दी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. कुछ देर तक बस पुल पर ही फंसी रही और यात्रियों में दहशत का माहौल बना रहा.

आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर आवागमन पूरी तरह बंद करा दिया. पुल धंसने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्रियों और मालवाहक वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

रतनपुर नेशनल हाईवे पर अचानक धंसा पुल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों की मांग

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग मध्यप्रदेश के शहडोल अनुपपुर सहित जीपीएम जिले को बिलासपुर और रतनपुर से जोड़ने वाला प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, जहां प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं. ऐसे में पुल के इस तरह धंस जाने से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. ग्रामीणों ने पुल की तत्काल तकनीकी जांच कराकर मरम्मत कराने और आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की है.

प्रशासन ने पुल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण कराया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा. फिलहाल सुरक्षा कारणों से इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद रखा गया है.