धान बिक्री के लिए जुगाड़ ही समाधान, फसल बेचने के लिए जी तोड़ मेहनत वाली व्यवस्था

कांकेर जिले के मरकानार में ग्रामीणों को रपटा पुल के सहारे अपनी जरुरतें पूरी करनी पड़ रही है.

Bridge problem in Markanar village
पहले बनेगा पुल फिर बिकेगा धान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 8, 2025 at 7:25 PM IST

कांकेर : कांकेर जिले अंतर्गत पखांजुर क्षेत्र के मरकानार के ग्रामीणों के लिए धान बेचना चुनौतीपूर्ण कार्य है. नदी के कारण ग्रामीण हर साल धान बेचने के लिए नदी में श्रमदान से रपटा बनाते है,इसके बाद धान बेचने जाते हैं. हर साल बारिश के बाद ग्रामीण नदी में बांस और पाइप के सहारे जुगाड़ पुल का निर्माण करते हैं.यदि ग्रामीण इस जुगाड़ पुल को ना बनाए तो किसानों की मेहनत धरी की धरी रह जाएगी.

मरकानार के लिए मौसम की चुनौती

वैसे तो बारिश का मौसम धान उत्पादक किसानों के लिए खुशियां लेकर आता हैं.लेकिन कांकेर जिले के मरकानार गांव में बारिश और ठंड का मौसम कई चुनौतियों के जैसा है. गांव को नजदीकी सड़क से जोड़ने के लिए नदी को पार करना पड़ता है. नदी पार करने के लिए पुल की जरुरत होती है,बदकिस्मती से आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं गया. आज भी इस गांव में सरकारी मद से पुल नहीं बन सका है. बारिश में यदि गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो नाव के सहारे ही उसे दूसरी ओर पहुंचाया जाता है.

धान बिक्री के लिए जुगाड़ ही समाधान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पहले बनेगा पुल फिर बिकेगा धान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश के बाद ग्रामीणों का संघर्ष

बारिश के मौसम में नाव एक मात्र सहारा होती है.वहीं बारिश के बाद धान उत्पादक किसानों के सामने अपनी फसल को दूसरी तरफ ले जाने की चुनौती सामने आती है.ऐसे में कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ता है जिससे कम समय में ही नदी को पार करके फसल को दूसरी तरफ धान खरीदी केंद्रों में पहुंचाया जाए.इसलिए ग्रामीण गाड़ी के आने जाने के लिए जुगाड़ पुल बनाते हैं.

मरकानार गांव में पुल की समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नदी में पुल नही होने के कारण काफी दिक्कत होती है. साल हम लोग धान बेचने गाड़ी के आवाजाही के लिए नदी में रपटा बनाते है फिर धान बेचने जाते हैं- शम्बू राम दुग्गा,ग्रामीण

शासन-प्रशासन पुल के लिए ध्यान हीं नही दे रहा है क्या करेंगे मजबूरी में रपटा बनाना पड़ता है. अभी तक धान नहीं बेचे हैं. बांस-बल्ली से रपटा बनाएंगे फिर धान बेचेंगे- जयराम सलाम,ग्रामीण

जुगाड़ पुल के सहारे जरुरत हो रही है पूरी

आपको बता दें कि मरकानार गांव में लगभग 29 परिवार रहते हैं. इन परिवारों को धान बेचने के लिए PV (परलकोट विलेज) 84 शंकर नगर खरीदी केंद्र आना पड़ता है. रास्ते में मरकानार नदी पड़ती है,इस नदी में पुल नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है. बारिश में नाव और उसके बाद जुगाड़ रपटा की मदद से ग्रामीण अपनी जरुरतों को पूरा करते हैं.

हर साल नदी में बनाते हैं ग्रामीण जुगाड़ पुल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
प्रशासन पर ध्यान नहीं देने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है,लेकिन मरकानार गांव के लोग अब तक अपने धान को खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंचा सके हैं. ग्रामीणों को उनका धान समय पर खरीदी केंद्र नहीं पहुंचा पाने का सबसे बड़ा कारण एक पुल है,जिसके बनने के बाद ही मरकानार गांव के लोगों की किस्मत साल के किसी भी मौसम में खुली रहेगी.

