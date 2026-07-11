ETV Bharat / state

रौद्र रूप में सोलानी नदी, लक्सर में तिनके की तरह बहा ले गई पुल, देखिए वीडियो

सोलानी नदी में तिनके की तरह बहा पुल: हरिद्वार जिले के लक्सर इलाके में इस समय सोलानी नदी ने तबाही मचा रखी है. सोलानी का पानी आबादी क्षेत्र में घुसने के साथ ही ग्रामीणों को भी परेशान कर रहा है. फसलों बाढ़ की चपेट में आ गई हैं. सोलानी नदी पर हस्तमौली गांव के निकट ग्रामीणों द्वारा एक अस्थाई पुल बनाया गया था. इस पुल पर से ग्रामीण अपने खेतों में पैदल या मोटरसाइकिल से आना जाना किया करते थे.

लक्सर: हरिद्वार जनपद में बारिश और बाढ़ ने कहर मचा रखा है. सोलानी नदी उफान पर है. सारे अवरोध तोड़ते-बहाते सोलानी नदी ग्रामीणों को डरा रही है. गस्तमौली गांव के पास बना अस्थाई पुल सोलानी नदी में तिनके की तरह बह गया. हालात ये हैं कि नदी का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है.

ग्रामीणों ने बनाया था पुल: ग्रामीण लखविंदर सिंह और राजेंद्र सिंह आदि ने बताया कि यह पुल ग्रामीणों द्वारा ही तैयार कराया गया था. लेकिन सोलानी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद पुल पानी की धारा में बह गया. इसकी जानकारी ग्रामीणों ने एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला को दी. इसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और ग्रामीणों को सुरक्षित अपने घरों पर रहने की सलाह दी.

पुल टूटने से लगाना पड़ेगा 20 किमी का फेरा: सोलानी नदी पर बना पुल बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है. हस्तमौली, शहीपुर, आबदीपुर, मदारपुर, दादूपुर और राजपुर के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. या तो ग्रामीणों को तेज नदी के धार में जान जोखिम में डालकर अपने खेतों की ओर जाना पड़ेगा या फिर ग्रामीणों को पुरकाजी उत्तर प्रदेश के मार्ग के द्वारा आना जाना पड़ेगा. यानी करीब 20 किलोमीटर चलकर लोगों को जाना पड़ेगा. ग्रामीणों ने प्रशासन से भी अपील की है कि पुल को शीघ्र बनाया जाए जिससे उनका आवागमन सुचारू हो सके.

खानपुर थाना क्षेत्र में नहाने के दौरान छात्र डूबा: उधर खानपुर थाना क्षेत्र में पानी में डूबने से 16 वर्षीय छात्र समद की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जानकारी के अनुसार, खानपुर थाना क्षेत्र के लालचंदवाला निवासी 16 वर्षीय समद मिर्जापुर सादात गांव के पास नहाने गया था. लगातार बारिश के चलते वहां पानी का बहाव काफी तेज था. गहराई और तेज धारा का सही अंदाजा न लग पाने के कारण वह अचानक पानी में बह गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी.

घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और तेज बहाव के बीच रेस्क्यू अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत और घंटों के प्रयास के बाद छात्र का शव बरामद कर लिया गया. मौके पर एसडीएम लक्सर अनिल कुमार शुक्ला, तहसीलदार दीवान सिंह राणा और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लगातार बारिश के दौरान नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें तथा किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाएं.

ये भी पढ़ें: रुद्रप्रयाग में अलकनंदा की बाढ़ में डूबी शिव प्रतिमा, रोड बंद होने से त्रियुगीनारायण पैदल गए दूल्हा-दुल्हन