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सीएम की घोषणा के बाद भी नहीं बना पुल, नाव के सहारे पार हो रही गंगा, कब बदलेंगे हालात?

लक्सर: क्षेत्र में गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण में हो रही देरी को लेकर पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने सरकार और संबंधित विभागों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत गंगा नदी पर पुल निर्माण की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है.

उन्होंने बताया कि खसरा नंबर 291 के आसपास पुल निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा आंगनन तैयार किया गया था. करीब 10,713.48 लाख रुपये (लगभग 107 करोड़ रुपये) की धनराशि भी स्वीकृत की गई थी. इसके बावजूद परियोजना अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है.

रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि यह पुल लक्सर के रामपुर रायघटी गांव से नागल सोती गांव तक प्रस्तावित है. पुल बनने से हजारों किसानों को राहत मिलती, जो आज भी गंगा पार अपनी खेती करने के लिए नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कई बार किसानों की फसल और वाहन नदी में बहने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं. उन्होंने हाल ही में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक व्यक्ति अपनी बाइक सहित गंगा में बह गया, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है. ऐसे हादसों की जिम्मेदारी किसकी है, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए.