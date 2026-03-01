ETV Bharat / state

अंतिम चरण में अलकनंदा नदी पर पुल निर्माण कार्य, लोगों को जाम से मिलेगी निजात

चारधाम यात्रा पड़ाव पर अलकनंदा नदी पर बन रहा पुल निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा.

Alaknanda River Bridge
अंतिम चरण में पुल निर्माण कार्य (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 1, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रप्रयाग: आगामी चारधाम यात्रा से ठीक पहले रुद्रप्रयाग को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने जा रही है. अलकनंदा नदी पर बन रहा बहुप्रतीक्षित पुल अब अपने अंतिम चरण में है. पुल के तैयार होते ही केदारनाथ और बदरीनाथ हाईवे का सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा, जिससे शहर के मुख्य बाजार में हर साल लगने वाले जाम का झाम काफी हद तक खत्म हो जाएगा.

156 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है. अब अलकनंदा नदी पर लगभग 200 मीटर लंबे पुल का कार्य युद्धस्तर पर जारी है. निर्माण एजेंसियां शेष कार्यों को तेजी से अंतिम रूप देने में जुटी हैं ताकि यात्रा सीजन से पहले इसे चालू किया जा सके. पुल के संचालन में आते ही बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों को रुद्रप्रयाग शहर के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

बदरीनाथ–केदारनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है. प्रयास है कि आगामी चारधाम यात्रा से पूर्व इसे पूर्ण कर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाए. जिससे रुद्रप्रयाग शहर में लगने वाले जाम से आमजन और तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिल सके.
विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी

यात्री सीधे वैकल्पिक मार्ग से अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकेंगे. इससे जहां ट्रैफिक दबाव में भारी कमी आएगी, वहीं यात्रा समय भी घटेगा और स्थानीय लोगों को भी जाम की समस्या से राहत मिलेगी.चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच यह पुल प्रशासन की बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. यदि सब कुछ तय समय पर पूरा हुआ, तो इस वर्ष की यात्रा अपेक्षाकृत अधिक सुगम और व्यवस्थित रहने की उम्मीद है.

पढ़ें-

TAGGED:

केदारनाथ बदरीनाथ हाईवे
अलकनंदा नदी पुल
ALAKNANDA RIVER BRIDGE
RUDRAPRAYAG LATEST NEWS
KEDARNATH BADRINATH HIGHWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.