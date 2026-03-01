ETV Bharat / state

अंतिम चरण में अलकनंदा नदी पर पुल निर्माण कार्य, लोगों को जाम से मिलेगी निजात

रुद्रप्रयाग: आगामी चारधाम यात्रा से ठीक पहले रुद्रप्रयाग को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने जा रही है. अलकनंदा नदी पर बन रहा बहुप्रतीक्षित पुल अब अपने अंतिम चरण में है. पुल के तैयार होते ही केदारनाथ और बदरीनाथ हाईवे का सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा, जिससे शहर के मुख्य बाजार में हर साल लगने वाले जाम का झाम काफी हद तक खत्म हो जाएगा.

156 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है. अब अलकनंदा नदी पर लगभग 200 मीटर लंबे पुल का कार्य युद्धस्तर पर जारी है. निर्माण एजेंसियां शेष कार्यों को तेजी से अंतिम रूप देने में जुटी हैं ताकि यात्रा सीजन से पहले इसे चालू किया जा सके. पुल के संचालन में आते ही बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों को रुद्रप्रयाग शहर के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.