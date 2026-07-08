देवघर में कभी भी गिर सकता है पुल, बिहार के भागलपुर हादसे के बाद डर के साये में जी रहे लोग
देवघर में कोतानिया नदी पर बना पुल पूरी तरह जर्जर हो गया है और वह कभी भी गिर सकता है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : July 8, 2026 at 2:53 PM IST
देवघर: कुछ समय पहले बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने पुल का एक हिस्सा गिरने के बाद पूरे देश में पुलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे. इसी बीच झारखंड के देवघर जिले में भी एक पुराना पुल अपनी जर्जर स्थिति के कारण स्थानीय लोगों की चिंता का कारण बन गया है.
कोतानिया पुल पर खतरा
यह पुल देवघर के घोरलास के पास कोतानिया नदी पर बना है, जिसे स्थानीय लोग कोतानिया पुल के नाम से जानते हैं. यह पुल देवघर को जमुई, चकाई और गिरिडीह जैसे महत्वपूर्ण मार्गों से जोड़ता है. प्रतिदिन इस पुल से भारी वाहनों के साथ-साथ हजारों लोगों का आवागमन होता है. घोरलास, कोरीडीह, पुनासी सहित आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए देवघर आने-जाने का यह प्रमुख मार्ग है.
1980 का पुल, कभी नहीं हुई समुचित मरम्मत
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पुल का निर्माण वर्ष 1980 के आसपास हुआ था और तब से अब तक इसकी कभी समुचित मरम्मत नहीं कराई गई. समय के साथ पुल की ढलाई टूटने लगी है, कई स्थानों पर सरिया बाहर दिखाई देने लगी है और इसकी स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है.
ग्रामीणों में भय, हादसे की आशंका
ग्रामीणों को आशंका है कि यदि समय रहते इसकी मरम्मत या तकनीकी जांच नहीं कराई गई, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे हजारों लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है.
बार-बार शिकायत, सिर्फ आश्वासन
ग्रामीण हरे राम दुबे और राजेंद्र राय का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को पुल की जर्जर स्थिति से अवगत कराया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है. उनका कहना है कि प्रशासन को किसी दुर्घटना का इंतजार करने के बजाय पहले ही आवश्यक कदम उठाने चाहिए.
प्रशासन का भरोसा
इस पूरे मामले पर जब जिले के उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से पुल की स्थिति की जानकारी ली जाएगी. यदि तकनीकी जांच या मरम्मत की आवश्यकता होगी, तो आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करेगा.
स्थानीय लोगों की मांग है कि पुल की तत्काल तकनीकी जांच कराई जाए और जरूरी मरम्मत का काम शुरू किया जाए ताकि कोई अनहोनी घटना टाली जा सके.
ये भी पढ़ें:
अवैध बालू उत्खनन से जर्जर हुआ मुरहू का पुल, बचाने के लिए आगे आईं गनालोया गांव की महिलाएं
बिहार की तरह धनबाद में भी ना गिर जाए पुल! शक्ति पुल के जर्जर पिलर ने लोगों की बढ़ाई चिंता