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GROUND REPORT: महादेव घाट पर खारून नदी के ऊपर बना पुल डूबा, 3 लाख लोगों का दुर्ग-रायपुर से टूटा संपर्क

रायपुर: पिछले 72 घंटे से पूरे राज्य में हो रही लगातार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं. मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. शहर से लेकर गांव तक हालात बद से बदतर हो गए हैं. रायपुर के महादेव घाट पर खारून नदी के ऊपर बना पुल जलमग्न हो गया है. पुल के करीब 4 फीट ऊपर से नदी का पानी बह रहा है. जिसके कारण महादेव घाट के रास्ते रायपुर से दुर्ग जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि हर दिन पुल के ऊपर से 40 से 50 हजार गाड़ियां गुजरती हैं. पुल के पानी में डूबने से करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं.

पिछले 24 घंटे से राज्य में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं. बस्तर डिवीजन के कई गांव में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है. इसके साथ ही राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर भी स्थिति नाजुक बनी हुई है. सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर जवानों की तैनाती कर दी गई है. पुलिस के जवान लोगों को खतरा उठाने से रोक रहे हैं. फिलहाल रायपुर से महादेव घाट के तिराहे तक आवागमन हो पा रहा है. इससे आगे जाने की मनाही जिला प्रशासन की ओर से है. जिला प्रशासन की टीम ने बैरिकेडिंग कर रास्ते को बंद कर दिया है.

महादेव घाट खारून नदी (ETV Bharat)

2016 में डूबा था खारून नदी पर बना पुल

खारून नदी के ऊपर बने पुल के पानी में डूबने से स्थानीय लोग जहां परेशान हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग नदी के बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि कई सालों बाद ऐसे हालात यहां बने हैं. स्थानीय लोग भी कहते हैं कि पुल के करीब 4 फीट ऊपर से नदी का पानी गुजर रहा है. हालात के मद्देनजर पुलिस के जवान लगातार लोगों को नदी और पुल से दूरी बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं. लोगों ने बताया कि साल 2016 में ऐसे ही हालात बने थे जब कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई थी और पुल पानी में डूब गया था.

रायपुर महादेव घाट (ETV Bharat)

रायपुर महादेव घाट (ETV Bharat)

रायपुर महादेव घाट (ETV Bharat)

पर्यावरण और जल संरक्षण की उठी मांग

खारून नदी के बढ़ते जलस्तर को देखने आए लोगों ने जल संरक्षण को लेकर भी चर्चा की. लोगों ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि अगर आज पानी नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में इससे भी भयावह हालात देखने को मिलेंगे, खासतौर से नदियों के पेट में भरते सिल्ट को लेकर सरकार को योजना बनानी चाहिए.