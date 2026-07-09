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फ़रीदाबाद में 3 साल पुराना पुल धंसा, ट्रैफिक डायवर्ट, निर्माण गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

हरियाणा के फरीदाबाद में खेड़ी थाना क्षेत्र में आगरा नहर पर बना पुल अचानक धंस गया जिससे अपरा-तफरी मच गई.

Bridge over Agra Canal in Faridabad Kheri police station area collapses
फ़रीदाबाद में 3 साल पुराना पुल धंसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 9, 2026 at 8:01 PM IST

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फरीदाबाद : हरियाणा के फ़रीदाबाद में एक बार फिर सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. खेड़ी थाना क्षेत्र में आगरा नहर पर बना करीब तीन साल पुराना पुल अचानक धंस गया. पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे बैठ गया. राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त पुल पर कोई वाहन नहीं था, वरना ये एक बड़ा हादसा साबित हो सकता था. घटना के बाद पुलिस ने तत्काल पुल को दोनों तरफ से बंद कर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया. ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर तीन साल पहले बना पुल इतनी जल्दी कैसे जवाब दे गया.

फरीदाबाद में पुल धंसा : सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि जिस समय पुल धंसा, उस वक्त उस पर कोई वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था. अगर कुछ सेकंड का भी अंतर होता, तो ये हादसा कई जिंदगियां लील सकता था. घटना की सूचना मिलते ही खेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बिना देर किए पुल को दोनों ओर से बंद कराया और सुरक्षा के मद्देनज़र ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट कर दिया. जानकारी के मुताबिक, आगरा नहर पर बना यह पुल करीब तीन साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की ओर से तैयार कराया गया था. हादसे की सूचना विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है और अब पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी भी सिंचाई विभाग की होगी.

हादसे से उठे सवाल : लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर जिस पुल की उम्र अभी शुरू ही हुई थी, वो इतनी जल्दी कैसे धंस गया?. क्या निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया था?. क्या निर्माण के दौरान मानकों का पालन नहीं हुआ?. अगर हादसे के वक्त पुल पर भारी ट्रैफिक होता, तो इतनी बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदारी कौन लेता?. मौके पर मौजूद एक मजदूर ने कहा कि पुल में इस्तेमाल किया गया सरिया और अन्य सामग्री बेहद कमजोर है. उनका दावा है कि किसी सामान्य मकान में इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री भी इससे कहीं बेहतर होती है. अब लोगों की मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार सामने आता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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