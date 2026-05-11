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खटीमा मझोला हाईवे पर पुल बना 'खतरा', वाहन के गुजरते ही खा रहा 'हिचकोले', हादसे को दे रहा न्यौता

टेड़ा घाट इलाके में मोटर पुल की हालत खराब ( फोटो- ETV Bharat )

" इस पुल को बने करीब 50-60 साल हो गए हैं. जब यह पुल बन रहा था, तब हम छोटे हुआ थे. तब से लेकर अब तक पुल खड़ा है. जिसको मरम्मत की दरकार है. जब भी कोई वाहन पुल से गुजरता है तो पुल हिलने लगता है. जिससे बड़ा खतरा है. पुल जर्जर हालात में है, जिसकी जल्द से जल्द सुध लेनी चाहिए. "- ज्ञान स्वरूप रस्तोगी, स्थानीय निवासी

हादसे को न्यौता दे रहा टेड़ा घाट का पुल: वर्तमान में खटीमा-मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस जजर्र पुल की मरम्मत एनएच विभाग की ओर से ना किए जाने से स्थानीय लोग आशंकित हैं कि पुल की जर्जर अवस्था से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. स्थानीय लोग पुल के जल्द मरम्मत की एनएच एवं सरकार से मांग कर रहे हैं.

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले में खटीमा-मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेड़ा घाट इलाके में मोटर पुल बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है. करीब 5 दशकों से हाईवे पर वाहनों की बोझ को उठा रहा पुल वर्तमान में जर्जर हो चुका है. पुल के दोनों किनारे जहां क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो वहीं उनमें पड़ा गड्ढा कभी भी बड़ी सड़क हादसे का कारण बन सकता है.

वाहन के गुजरने पर हिलने लगता है यह पुल: खटीमा-मझोला हाईवे पर टेड़ा घाट इलाके में बना पुल अपनी जर्जर हालत के चलते आमजन के बीच डर का माहौल पैदा कर रहा है. पुल पर भारी वाहन चलने पर बुरी तरह से हिलने लगता है. जबकि, पुल के किनारे पर बने हिस्से पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं. कई जगहों से टूटा पड़ा हुआ है. जो गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं.

जर्जर हालत में पुल (फोटो- ETV Bharat)

रोजाना सैकड़ों वाहनों का बोझ उठाता है यह पुल: पांच दशकों से खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोजाना सैकड़ों वाहनों का बोझ उठाता यह पुल जल्द मरम्मत ना होने पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है. वर्तमान में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग का पुर्ननिर्माण हुआ है, तो वहीं पुल की मरम्मत न होने से अब पुल को खतरा पैदा हो गया है.

हादसों को न्यौता दे रहा पुल (फोटो- ETV Bharat)

"इस पुल की हालत ऐसी हो गई है कि जब कोई वाहन गुजरता है तो हिचकोले खाने लगता है. पुल से पहले सड़क पर गड्ढा भी बना है. बरसात में इस पुल पर हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता. इस पुल से बहुत बड़ा खतरा है. ऐसे में एनएच और संबंधित विभाग जल्द से जल्द पुल का पुर्ननिर्माण किया जाए."- हयाद सिंह, स्थानीय निवासी

बता दें कि खटीमा से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला यह पुल जहां इस लाइफ लाइन माने जाने वाले मार्ग की महत्वपूर्ण कड़ी है, तो सेना सड़क के नाम से पहचान रखने वाली इस सड़क पर बना पुल अगर प्रभावित होता है तो हजारों लोगों के लिए आवागमन का संकट पैदा हो सकता है. फिलहाल, एनएच इस पुल की जर्जर हालत से अनजान बना हुआ है.

पुल के एप्रोच पर बना गड्ढा (फोटो- ETV Bharat)

पुल के किनारे बने गड्ढे: वहीं, पुल के किनारे बने गड्ढे और पुल की जर्जर हालत पुल के जल्द मरम्मत किए जाने की ओर इशारा कर रही है. स्थानीय लोग इस पुल की जर्जर हालत से बड़ी दुर्घटना कभी भी होने की आशंका जता रहे हैं. वहीं, करीब पांच दशक पुराने इस पुल की समय रहते मरम्मत किए जाने की एनएच और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं.

पुल के किनारों का हाल (फोटो- ETV Bharat)

कभी भी पुल के क्षतिग्रस्त होने की आशंका: वर्तमान में खटीमा मझोला सड़क निर्माण का कार्य एनएच की ओर से कराया जा रहा है, लेकिन इस पुल की जर्जर हालातों के बाद भी पुल की मरम्मत के प्रति एनएच के संजीदा ना होने से स्थानीय लोग खतरे को देख आशंकित हैं. इन हालातों में कभी भी इस पुल के क्षतिग्रस्त होने की आशंका जता रहे हैं.

मोटर पुल का कुछ ऐसा है हाल (फोटो- ETV Bharat)

"खटीमा-मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग का टेड़ा घाट पुल काफी पुराना है. पुल का खटीमा की तरफ अप्रोच में गड्ढा हुआ था, जिसे भरने का काम किया जा रहा है. वर्तमान में सड़क निर्माण का भी काम किया जा रहा है. जल्द ही पुल की सुरक्षा के लिए क्षतिग्रस्त अप्रोच हिस्से को पक्के तरीके से सही किया जाएगा. पुल की सुरक्षा के लिए एनएच की ओर से त्वरित रूप से कार्य किया जा रहा है."- विनोद कुमार, जेई, एनएच विभाग

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