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खतरे की घंटी बजाता पुल, कभी भी हो सकती है बड़ी घटना

जर्जर हालत में लातेहार में दुन्दु गांव का पुल ( Etv Bharat )

लातेहारः जिला लातेहार के मनिका प्रखंड अंतर्गत करमाही और दुन्दु गांव के बीच स्थित पुल की स्थिति अत्यंत खतरनाक हो गई है. पुल के कुछ भाग की कंक्रीट टूट कर बर्बाद हो गई और यहां चौड़े गड्ढे बन गए हैं. इसके अलावा पुल पर बिछाया गया सरिया भी कई स्थानों पर टूट गई और सड़क पर बाहर निकल आई है. सड़क पर चलने वाले लोग बताते हैं कि यहां की जो स्थिति बन गई है, वह कभी भी भयावह घटना का कारण बन सकती है.

स्थानीय ग्रामीण बीरबल सिंह और महेश उरांव बताते हैं कि यहां हमेशा खतरा बना रहता है. छोटी गाड़ियों के लिए तो स्थिति और भी विकराल है. दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन का चक्का कभी भी पुल में फंस सकता है और बड़ी घटना घट सकती है. वहीं जो सरिया बाहर निकल आई है, वह भी जानलेवा हो गई है.

स्थानीय ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता के बयान (Etv Bharat)

कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती हैः रमेश उरांव

रमेश उरांव ने बताया कि इस सड़क पर प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है. परंतु जो स्थिति यहां बनी है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहां कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है. इसलिए प्रशासन को तत्काल इस मामले में संज्ञान लेकर यहां मरम्मत कार्य करवाना चाहिए.

खतरे की घंटी बजाता पुल (Etv Bharat)

अति महत्वपूर्ण है यह रास्ता

बताते चलें कि यह रास्ता करमाही से सीधे मटलोंग पंचायत को जोड़ता है. लातेहार जिला मुख्यालय से मटलौंग तक जाने वाले लोग भी इसी रास्ते का उपयोग करते हैं. प्रत्येक दिन इस रास्ते से हजारों लोग आवागमन करते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि मामले की सूचना पहले भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दी गई थी, परंतु इस मामले में उनके द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई. जिसके कारण पुल की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी खतरनाक होती जा रही है.