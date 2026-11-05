खतरे की घंटी बजाता पुल, कभी भी हो सकती है बड़ी घटना
लातेहार में करमाही और दुन्दु गांव के बीच स्थित पुल खस्ता हालत में है और यहां कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है.
Published : November 5, 2026 at 5:01 PM IST
लातेहारः जिला लातेहार के मनिका प्रखंड अंतर्गत करमाही और दुन्दु गांव के बीच स्थित पुल की स्थिति अत्यंत खतरनाक हो गई है. पुल के कुछ भाग की कंक्रीट टूट कर बर्बाद हो गई और यहां चौड़े गड्ढे बन गए हैं. इसके अलावा पुल पर बिछाया गया सरिया भी कई स्थानों पर टूट गई और सड़क पर बाहर निकल आई है. सड़क पर चलने वाले लोग बताते हैं कि यहां की जो स्थिति बन गई है, वह कभी भी भयावह घटना का कारण बन सकती है.
हमेशा खतरा बना रहता हैः स्थानीय ग्रामीण बीरबल सिंह
स्थानीय ग्रामीण बीरबल सिंह और महेश उरांव बताते हैं कि यहां हमेशा खतरा बना रहता है. छोटी गाड़ियों के लिए तो स्थिति और भी विकराल है. दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन का चक्का कभी भी पुल में फंस सकता है और बड़ी घटना घट सकती है. वहीं जो सरिया बाहर निकल आई है, वह भी जानलेवा हो गई है.
कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती हैः रमेश उरांव
रमेश उरांव ने बताया कि इस सड़क पर प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है. परंतु जो स्थिति यहां बनी है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहां कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है. इसलिए प्रशासन को तत्काल इस मामले में संज्ञान लेकर यहां मरम्मत कार्य करवाना चाहिए.
अति महत्वपूर्ण है यह रास्ता
बताते चलें कि यह रास्ता करमाही से सीधे मटलोंग पंचायत को जोड़ता है. लातेहार जिला मुख्यालय से मटलौंग तक जाने वाले लोग भी इसी रास्ते का उपयोग करते हैं. प्रत्येक दिन इस रास्ते से हजारों लोग आवागमन करते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि मामले की सूचना पहले भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दी गई थी, परंतु इस मामले में उनके द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई. जिसके कारण पुल की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी खतरनाक होती जा रही है.
मामले में की जाएगी कार्रवाई
इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, विशेष प्रमंडल के कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) पुनई उरांव से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि इसकी सूचना उन्हें नहीं थी. अब सूचना मिली है तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मरम्मत कार्य करवाया जाएगा.
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