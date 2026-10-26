ब्रिज ग्राफ्टिंग: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में मौत से जूझ रहे 3500 पेड़ों को मिलेगी नई जिंदगी
क्षतिग्रस्त वृक्षों को बचाने के लिए उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व ने विशेष अभियान शुरू किया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 7:33 AM IST
धमतरी: जंगल में पेड़ों को काटना ही नुकसान नहीं है, बल्कि उनके तनों की छाल को चारों ओर से काटने से भी हरा भरा खड़ा पेड़ सूख सकता है. करका वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ों के साथ ऐसा ही हुआ है. अब इन क्षतिग्रस्त वृक्षों को बचाने के लिए उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व ने विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत करीब 3500 पेड़ों का वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जा रहा है. इस पद्धति को ब्रिज ग्राफ्टिंग कहा जाता है.
ब्रिज ग्राफ्टिंग से पेड़ों को बचाने की कोशिश
क्षतिग्रस्त वृक्षों के उपचार में ‘ब्रिज ग्राफ्टिंग’ जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस प्रक्रिया में तने के प्रभावित हिस्से के ऊपर जीवित ऊतकों के बीच दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे पोषक तत्वों का परिवहन बहाल करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा ट्री बैंडेजिंग, घावों की देखभाल, जड़ों को मजबूत करने के उपाय और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अन्य उपचार तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है. उपचार का तरीका प्रत्येक वृक्ष की स्थिति के मुताबिक तय किया जाएगा. इससे जहां संभव हो, वहां पेड़ों को प्राकृतिक रूप से दोबारा स्वस्थ होने का अवसर मिल सके. इस काम में देशभर में वृक्ष संरक्षण के लिए पहचाने जाने वाले विशेषज्ञ बेंगलुरु के रहने वाले विजय निशांत भी जुटे हैं, जिन्हें ‘ट्री डॉक्टर’ के नाम से जाना जाता है.
हर पेड़ का होगा अलग उपचार, चार श्रेणियों में बांटा
वन विभाग और विशेषज्ञों की टीम ने चिह्नित 3500 पेड़ों को उनकी स्थिति और जीवित रहने की संभावना के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर उपचार की योजना बनाई है. जिन वृक्षों को तत्काल उपचार की जरूरत है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है. वहीं, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पेड़ों के लिए विशेष तकनीकों और नियमित निगरानी की व्यवस्था की जा रही है. विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ वृक्षों के बचने की संभावना अपेक्षाकृत बेहतर है, जबकि कुछ को लंबे समय तक उपचार और देखभाल की जरूरत होगी. पूरी तरह मृत और दोबारा जीवित नहीं हो सकने वाले वृक्षों के मामले में भी विशेषज्ञों की जांच के बाद ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
इस पूरी प्रक्रिया में पेड़ों की प्रजाति, उम्र, तने की मोटाई, क्षति की गंभीरता और गर्डलिंग के बाद बीते समय को ध्यान में रखा जा रहा है. प्रत्येक पेड़ को क्रमांक देकर उसका रिकॉर्ड तैयार किया गया है, ताकि उपचार के बाद उसकी स्थिति में होने वाले बदलावों पर नजर रखी जा सके.
|उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में गर्डलिंग के कारण कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया. डीएफओ सर ने हमें पेड़ों को बचाने के लिए आमंत्रित किया. हम पेड़ों को ट्रीट कर रहे हैं - विजय निशांत, ट्री डॉक्टर
छाल काटकर पेड़ों को पहुंचाया गया नुकसान
करका क्षेत्र में कई वृक्षों की छाल को तने के चारों ओर से काट दिया गया है. वनस्पति विज्ञान में इस प्रक्रिया को ‘गर्डलिंग’ कहा जाता है. इससे पेड़ के तने में भोजन और पोषक तत्वों के परिवहन की व्यवस्था प्रभावित होती है. समय पर उपचार नहीं मिलने पर ऐसे वृक्ष धीरे-धीरे सूख सकते हैं. क्षतिग्रस्त वृक्षों को बचाने के लिए विजय निशांत प्रोजेक्ट वृक्ष फाउंडेशन की ओर से विशेषज्ञता प्रदान कर रहे हैं. उनके मार्गदर्शन में वनकर्मी पेड़ों की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और जरूरत के मुताबिक उपचार कर रहे हैं.
22 हेक्टेयर से बढ़कर 102.47 हेक्टेयर तक पहुंचा अतिक्रमण
करका वन क्षेत्र में हुए नुकसान की तस्वीर ड्रोन सर्वेक्षण और उपग्रह चित्रों के तुलनात्मक अध्ययन से सामने आई है. उपलब्ध आकलन के मुताबिक, पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में 1.25 लाख से अधिक पेड़ों के नष्ट होने का अनुमान है. वहीं, वन क्षेत्र में अतिक्रमण का दायरा भी तेजी से बढ़ा है. वर्ष 2016 में जहां अतिक्रमण लगभग 22 हेक्टेयर था, वहीं 2026 में यह बढ़कर 102.47 हेक्टेयर तक पहुंच गया. वन क्षेत्र में हुए इस बदलाव ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
वन विभाग के सामने चुनौती सिर्फ क्षतिग्रस्त पेड़ों का उपचार करना नहीं, बल्कि यह पता लगाना भी है कि किन वृक्षों को बचाया जा सकता है और किन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है. इसी उद्देश्य से विशेषज्ञों की टीम प्रत्येक पेड़ की स्थिति का आकलन कर उसके अनुसार उपचार की रणनीति तैयार कर रही है.
|करका में अतिक्रमणकारियों द्वारा पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया. ब्रिज ग्राफ्टिंग, रूट ड्रेंचिंग और वैक्सीन कर पेड़ों के घाव भरे जा रहे हैं. 102 हेक्टेयर में गर्डलिंग से नुकसान पहुंचाए गए पेड़ों को बचाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है. ग्रामीणों से भी अपील है कि हमारे अभियान में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें- वरुण जैन, उपनिदेशक (USTR)
100 से अधिक वनकर्मी अभियान में शामिल
इस अभियान में उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के 100 से अधिक मैदानी वनकर्मी जुटे हैं. इनके साथ ट्री डॉक्टर विजय निशांत, उद्यानिकी विशेषज्ञ और ग्राफ्टिंग से जुड़े जानकार भी काम कर रहे हैं.इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वनकर्मियों को वृक्षों के वैज्ञानिक उपचार का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना भी है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में समय पर उपचार किया जा सके. उपचार के बाद पेड़ों की नियमित निगरानी होगी और उनकी स्थिति में आने वाले बदलावों का रिकॉर्ड रखा जाएगा.
कुछ पेड़ों में प्राकृतिक रूप से घाव भरने के संकेत
मैदानी निरीक्षण के दौरान कुछ ऐसे वृक्ष भी मिले हैं, जिनके क्षतिग्रस्त तनों पर नए ऊतकों का विकास दिखाई दिया है. यह संकेत है कि कुछ पेड़ अपने स्तर पर घाव भरने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं.विशेषज्ञ इन वृक्षों का भी अध्ययन करेंगे. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किन परिस्थितियों में पेड़ प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं और किन मामलों में सर्जरी या अतिरिक्त उपचार जरूरी है. इस अध्ययन के आधार पर भविष्य में वृक्ष संरक्षण की रणनीति को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा.
पैरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण
करका वन क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पैरी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है. ऐसे में यहां के जंगलों और वृक्षों को होने वाला नुकसान केवल वन्यजीवों के आवास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर मिट्टी के संरक्षण, जैव विविधता और जलग्रहण क्षेत्र पर भी पड़ सकता है. यही वजह है कि क्षतिग्रस्त पेड़ों को बचाने के साथ-साथ अतिक्रमण पर नियंत्रण, शेष वन क्षेत्र का संरक्षण और लगातार निगरानी भी जरूरी है. वन विभाग की यह पहल प्रभावित वृक्षों को नया जीवन देने के साथ वन पारिस्थितिकी तंत्र को संभालने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
उपनिदेशक वरुण जैन ने क्या कहा?
उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि करका क्षेत्र में क्षतिग्रस्त वृक्षों को बचाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जा रहा है. विशेषज्ञों की मदद से प्रत्येक पेड़ की स्थिति का आकलन कर उसके अनुरूप उपचार की योजना बनाई गई है. अभियान में वनकर्मियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है, ताकि उपचार के साथ उनकी तकनीकी क्षमता भी विकसित हो. उन्होंने बताया कि पेड़ों के उपचार के बाद उनकी नियमित निगरानी की जाएगी और परिणामों का रिकॉर्ड रखा जाएगा. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन-सी तकनीक किस तरह के वृक्षों के लिए अधिक प्रभावी है. वन विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक क्षतिग्रस्त वृक्षों को बचाने के साथ करका क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण किया जा सके.
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