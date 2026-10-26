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ब्रिज ग्राफ्टिंग: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में मौत से जूझ रहे 3500 पेड़ों को मिलेगी नई जिंदगी

ब्रिज ग्राफ्टिंग उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व ( ETV Bharat Chhattisgarh )

धमतरी: जंगल में पेड़ों को काटना ही नुकसान नहीं है, बल्कि उनके तनों की छाल को चारों ओर से काटने से भी हरा भरा खड़ा पेड़ सूख सकता है. करका वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ों के साथ ऐसा ही हुआ है. अब इन क्षतिग्रस्त वृक्षों को बचाने के लिए उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व ने विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत करीब 3500 पेड़ों का वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जा रहा है. इस पद्धति को ब्रिज ग्राफ्टिंग कहा जाता है.

ब्रिज ग्राफ्टिंग से पेड़ों को बचाने की कोशिश क्षतिग्रस्त वृक्षों के उपचार में ‘ब्रिज ग्राफ्टिंग’ जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस प्रक्रिया में तने के प्रभावित हिस्से के ऊपर जीवित ऊतकों के बीच दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे पोषक तत्वों का परिवहन बहाल करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा ट्री बैंडेजिंग, घावों की देखभाल, जड़ों को मजबूत करने के उपाय और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अन्य उपचार तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है. उपचार का तरीका प्रत्येक वृक्ष की स्थिति के मुताबिक तय किया जाएगा. इससे जहां संभव हो, वहां पेड़ों को प्राकृतिक रूप से दोबारा स्वस्थ होने का अवसर मिल सके. इस काम में देशभर में वृक्ष संरक्षण के लिए पहचाने जाने वाले विशेषज्ञ बेंगलुरु के रहने वाले विजय निशांत भी जुटे हैं, जिन्हें ‘ट्री डॉक्टर’ के नाम से जाना जाता है.