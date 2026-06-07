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अधिकारी और ठेकेदार पर भड़के डिप्टी सीएम, अधूरे निर्माण कार्य को देख फूटा गुस्सा

जगदलपुर: नक्सलवाद के खत्म होने के बाद बस्तर में तेजी से विकास के काम जारी है. केंद्र और राज्य सरकार की योजना है कि जल्द से जल्द बस्तर में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया जाए. बुनियादी सुविधाओं में कमी की वजह से इलाका का विकास दशकों तक ठप रहा है. अब जब माओवादी खत्म हो चुके हैं, तो तेजी से सड़क, पुल-पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाए. इसी कड़ी में शनिवार को डिप्टी सीएम अरुण साव इंद्रावती नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य देखने पहुंचे.

निर्माण कार्य की धीमी गति देख फूटा गुस्सा

पुल का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और कार्य की धीमी गति पर असंतोष जताया. अरुण साव ने अधिकारियों और ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनता की सुविधा से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप और तय समय-सीमा के भीतर पूरा करना होगा.

डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया. अरुण साव ने कहा कि साल 2024 में पूर्ण होने वाले कार्य को 2026 तक पूरा नहीं कर पाए, ऐसे ठेकेदारों को केवल नोटिस न दिया जाए बल्कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए.