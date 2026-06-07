अधिकारी और ठेकेदार पर भड़के डिप्टी सीएम, अधूरे निर्माण कार्य को देख फूटा गुस्सा
अरुण साव ने कहा, जिस गति से काम हो रहा है, उसे देखकर आप लोगों की लापरवाही और लेटलतीफी साफ नजर आती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 7, 2026 at 11:48 AM IST
जगदलपुर: नक्सलवाद के खत्म होने के बाद बस्तर में तेजी से विकास के काम जारी है. केंद्र और राज्य सरकार की योजना है कि जल्द से जल्द बस्तर में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया जाए. बुनियादी सुविधाओं में कमी की वजह से इलाका का विकास दशकों तक ठप रहा है. अब जब माओवादी खत्म हो चुके हैं, तो तेजी से सड़क, पुल-पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाए. इसी कड़ी में शनिवार को डिप्टी सीएम अरुण साव इंद्रावती नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य देखने पहुंचे.
निर्माण कार्य की धीमी गति देख फूटा गुस्सा
पुल का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और कार्य की धीमी गति पर असंतोष जताया. अरुण साव ने अधिकारियों और ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनता की सुविधा से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप और तय समय-सीमा के भीतर पूरा करना होगा.
डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया. अरुण साव ने कहा कि साल 2024 में पूर्ण होने वाले कार्य को 2026 तक पूरा नहीं कर पाए, ऐसे ठेकेदारों को केवल नोटिस न दिया जाए बल्कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए.
जहां पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर कोई जंगल या बीहड़ वन क्षेत्र नहीं है. ये शहर के बीचो बीच का इलाका है. अगर यहां पर भी पुल निर्माण में देरी हो रही है तो ये दुर्भाग्यजनक है. इस तरह की लापरवाही को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. जिम्मेदारों को ये जवाब देना होगा कि तय समय सीमा के भीतर काम क्यों नहीं किया गया: अरुण साव, डिप्टी सीएम
उपमुख्यमंत्री ने ली समीक्षा बैठक
पुल निरीक्षण के बाद उपमुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास कार्यों को भी देखा, मौके पर मौजूद अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनता को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है. दोपहर में आयोजित अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ तेज गति से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए व आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण किया जाए.
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