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बिहार में महानंदा नदी में उफान, तेज धार में बह गया 61 करोड़ के निर्माणाधीन पुल का सामान.. देखें VIDEO

किशनगंज में महानंदा नदी में बाढ़ से तैयबपुर-खड़ना पर बन रहे नए पुल का निर्माण सामग्री तेज बहाव में बहा. संवेदक को लाखों का नुकसान.

KISHANGANJ BRIDGE CONSTRUCTION
किशनगंज पुल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 20, 2026 at 12:58 PM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद महानंदा सहित कई नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है. गुरुवार रात से महानंदा नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया. तेज बहाव का सबसे अधिक असर किशनगंज-ठाकुरगंज सड़क स्थित तैयबपुर-खड़ना के बीच महानंदा नदी पर बन रहे नए आरसीसी पुल निर्माण कार्य पर देखने को मिला.

नदी की तेज धार में बहा पुल निर्माण का सामान: नदी की तेज धार के कारण पुल निर्माण स्थल पर लगाए गए लोहे के पाइप, स्टेरिंग, सरिया, तख्ते और अन्य अस्थायी सामग्री पानी की चपेट में आ गई. कई सामान तेज बहाव में बह गए. अचानक बढ़े जलस्तर से निर्माण एजेंसी की परेशानी बढ़ गई है. नदी के बीच लगाए गए अस्थायी स्ट्रक्चर पर पानी का भारी दबाव देखा जा रहा है. हालांकि पुल निर्माण संवेदक के प्रतिनिधि राजीव कुमार ने बताया कि महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से सरकारी स्तर पर किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है..

नदी की तेज धार में बहा पुल निर्माण का सामान (ETV Bharat)

"नदी में पानी बढ़ने के कारण फिलहाल निर्माण कार्य प्रभावित रहेगा. पानी कम होने के बाद दोबारा तेजी से कार्य शुरू किया जाएगा."-राजीव कुमार, प्रतिनिधि, पुल निर्माण संवेदक

61 करोड़ 81 लाख की परियोजना: किशनगंज-तैयबपुर-ठाकुरगंज-गलगलिया (केटीटीजी) सड़क मार्ग पर स्थित 111 वर्ष पुराने ऐतिहासिक महानंदा पुल के स्थान पर नए आरसीसी पुल का निर्माण कराया जा रहा है. तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित इस महत्वपूर्ण परियोजना को 61 करोड़ 81 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. पुल निर्माण निगम विभाग कटिहार की देखरेख में कार्य कराया जा रहा है.

KISHANGANJ BRIDGE CONSTRUCTION
आरसीसी पुल निर्माण कार्य (ETV Bharat)

नये पुल से इस इलाके को बड़ी राहत: यह पुल तैयार होने के बाद सीमांचल के लाखों लोगों के लिए आवागमन की बड़ी सुविधा साबित होगा. वर्तमान में पुराने संकरे पुल पर वाहनों की लंबी कतार और जाम की समस्या आम हो गई है. नए पुल के बनने से किशनगंज, ठाकुरगंज सहित आसपास के इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

KISHANGANJ BRIDGE CONSTRUCTION
निर्माण सामग्री तेज बहाव में बहा (ETV Bharat)

लाखों का नुकसान: स्थानीय लोगों का कहना है कि अन्य निर्माणाधीन पुलों की तुलना में तैयबपुर-खड़ना महानंदा पुल निर्माण कार्य की गति और गुणवत्ता बेहतर नजर आ रही है. लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही पुराने पुल की परेशानी से छुटकारा मिलेगा. विभागीय जानकार बीरेन दुबे ने बताया संवेदक को 25 लाख से अधिक का नुकसान होने की संभावना है.

"नदी में पानी बढ़ने से 25 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है. वहीं पुल को अबतक कोई नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि सेन्ट्रिंग खुलने का समय लगभग हो चुका था. तीन चार दिन और रहना था, पर अचानक नदी के जलस्तर बढ़ने से सामानों को नहीं बचाया जा सका."-बीरेन दुबे, विभागीय जानकार

Kishanganj Bridge construction
अचनाक बढ़ा नदी का जलस्तर (ETV Bharat)

इन इलाकों में चल रहा निर्माण कार्य: वर्तमान में पोठिया प्रखंड क्षेत्र में चार प्रमुख नदी घाटों पर पुल निर्माण कार्य चल रहा है. इसमें डोंक नदी पर मिर्जापुर-नोकट्टा, इस्लामपुर-ठाकुरगंज सड़क स्थित शेखपुरा पुल, महानंदा नदी पर तैयबपुर-खड़ना पुल और खरखरी-भेरभेरी महानंदा नदी पुल शामिल हैं. मानसून की शुरुआत के साथ ही महानंदा नदी का बढ़ता जलस्तर निर्माण एजेंसियों के लिए चुनौती बन गया है.

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