ETV Bharat / state

बारिश में परेशानी का सबब बनेंगे अधूरे पुल-पुलिया, कांकेर जिले में कुछ निर्माण कार्य डेडलाइन के एक साल बाद भी पूरे नहीं

अधूरे पुलों से परेशान ग्रामीण, कई गांवों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय से कटने का भी डर, विभाग ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया

bridge construction delay
अधूरे पुलों से परेशान ग्रामीण, कई गांवों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय से कटने का भी डर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 20, 2026 at 3:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर: बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और अधूरे पुल-पुलिए अब और परेशानी का सबब बन रहे हैं. कांकेर जिले के अंदरूनी इलाकों में बनने वाले कई पुल अब भी अधूरे पड़े हैं. समय सीमा खत्म होने के बाद भी कई जगह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है. विभाग ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधूरे पुलों के कारण इस बार भी ग्रामीणों को बरसात में तहसील, ब्लॉक और जिला मुख्यालय से कटने का डर सता रहा है.

बारिश में परेशानी का सबब बनेंगे अधूरे पुल-पुलिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समय सीमा के एक साल बाद भी अधूरा

कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले दो पुलों का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है. बोड़ागांव और खासगांव में 2 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत से पुल निर्माण का कार्य 20 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था. निर्माण एजेंसी को 19 मई 2025 तक काम पूरा करना था, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के एक साल बाद भी पुल अधूरा पड़ा हुआ है.

bridge construction delay
अधूरे पुलों से परेशान ग्रामीण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डेडलाइन को भी 7 महीने पार

इसी तरह आमाबेड़ा के सेमरगांव के पास का भी मामला है. यहां नेरूल नदी पर 2 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से पुलिया निर्माण का कार्य 20 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था. इसे 19 नवंबर 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन करीब सात महीने गुजर जाने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है. कई महत्वपूर्ण काम अब भी बाकी हैं.

bridge construction delay
कई गांवों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय से कटने का भी डर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठेकेदार का अलग पक्ष

निर्माण कार्य में देरी को लेकर ठेकेदार पक्ष का कहना है कि विभाग द्वारा अब तक करीब 50 प्रतिशत राशि जारी नहीं की गई है. इसके अलावा एक पुल निर्माण स्थल पर सामग्री की उपलब्धता में भी परेशानी आ रही है जिससे काम प्रभावित हुआ है.

bridge construction delay
विभाग ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारियों का क्या कहना है?

जब इस मामले में संबंधित विभागीय अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. वहीं जिला पंचायत CEO हरेश मंडावी ने कहा कि मामले की जानकारी लेकर निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए जाएंगे.

हर साल बरसात में नदी-नाले उफान पर रहते हैं और ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट जाता है. ऐसे में इन पुलों का समय पर निर्माण नहीं होना ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा सकता है. अब देखना होगा कि विभाग और ठेकेदार बारिश के बीच निर्माण कार्य को कितनी तेजी से पूरा कर पाते हैं, ताकि लोगों को इस बार आवागमन की समस्या का सामना न करना पड़ेगा.

कानून को चुनौती देने वाले अरेस्ट, एक लहरा रहा था चाकू, दो ने शराब पीकर किया हंगामा
कांकेर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का निलंबन, स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संगठन ने खोला मोर्चा
तेंदुए का आतंक, शाम होते ही पहरा, गांव में पसरा सन्नाटा

TAGGED:

MONSOON ROAD CONNECTIVITY ISSUES
KANKER UNFINISHED BRIDGES
अधूरे पुल पुलिया
बारिश में पुल पुलिया निर्माण
BRIDGE CONSTRUCTION DELAY ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.