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सूरजपुर में भरभराकर टूटा पुलिया, दर्जनों गांवों का टूटा संपर्क

सूरजपुर: सोनगरा-खड़गवां मार्ग पर सुखदेवपुर मार्ग पर बना पुलिया टूट गया है. पुलिया के टूटने से दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि एसईसीएल भटगांव क्षेत्र की महान-3 कोयला खदान से लगातार ट्रक निकलते रहते हैं. कोयला लोड ट्रकों के यहां से लगातार गुजरने से कमजोर पुलिस पर दबाव बढ़ा और वो धाराशायी हो गई.

सूरजपुर में भरभराकर टूटा पुलिया

सोनगरा-खड़गवां मार्ग पर सुखदेवपुर मार्ग पर बने पुलिया के टूटने के बाद ग्रामीणों को आवागमन सहित रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों के अनुसार सुखदेवपुर के पास स्थित यह पुलिया लंबे समय से जर्जर हालत में रही है. स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कई बार पुलिया की मरम्मत और नए पुल निर्माण की मांग की गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों और एसईसीएल प्रबंधन की उदासीनता के कारण समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई. आखिरकार लगातार भारी वाहनों के दबाव को पुलिया नहीं झेल पाई और बीच से टूट गई.