ETV Bharat / state

सूरजपुर में भरभराकर टूटा पुलिया, दर्जनों गांवों का टूटा संपर्क

ग्रामीणों के मुताबिक कमजोर पुलिया पर कोयला लदे वाहनों के लगातार आने-जाने से पुल टूटा है.

BRIDGE COLLAPSES IN SURAJPUR
टूटा पुलिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 13, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: सोनगरा-खड़गवां मार्ग पर सुखदेवपुर मार्ग पर बना पुलिया टूट गया है. पुलिया के टूटने से दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि एसईसीएल भटगांव क्षेत्र की महान-3 कोयला खदान से लगातार ट्रक निकलते रहते हैं. कोयला लोड ट्रकों के यहां से लगातार गुजरने से कमजोर पुलिस पर दबाव बढ़ा और वो धाराशायी हो गई.

सूरजपुर में भरभराकर टूटा पुलिया

सोनगरा-खड़गवां मार्ग पर सुखदेवपुर मार्ग पर बने पुलिया के टूटने के बाद ग्रामीणों को आवागमन सहित रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों के अनुसार सुखदेवपुर के पास स्थित यह पुलिया लंबे समय से जर्जर हालत में रही है. स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कई बार पुलिया की मरम्मत और नए पुल निर्माण की मांग की गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों और एसईसीएल प्रबंधन की उदासीनता के कारण समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई. आखिरकार लगातार भारी वाहनों के दबाव को पुलिया नहीं झेल पाई और बीच से टूट गई.

टूटा पुलिया (ETV Bharat)

पुल से हर दिन कोयला लदे भारी ट्रक गुजरते रहते थे. इस वजह से पुल लगातार कमजोर होता जा रहा था. रात के वक्त पुल गिर गया: राजेश, स्थानीय ग्रामीण

पुलिया की मरम्मत के लिए हमने कई बार संबंधित लोगों को कहा लेकिन किसी ने भी गांववालों की बात नहीं सुनी: श्याम साय,स्थानीय ग्रामीण

पूर्व में ग्रामीण कर चुके थे मरम्मत की मांग

सुखदेवपुर के ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय पुलिया अचानक ध्वस्त हो गई, जिससे बड़ा हादसा होने से तो टल गया, लेकिन अब क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पुलिया टूटने से आसपास के दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है. लोगों को बाजार, अस्पताल, स्कूल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है.

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कोयला परिवहन में लगे भारी वाहनों की वजह से सड़क और पुलिया लगातार कमजोर हो रहे थे, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. अब ग्रामीणों ने प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन से जल्द से जल्द नए पुल का निर्माण कराने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके.

धमतरी जिले का भटगांव बनेगा आधुनिक बकरी पालन और अनुसंधान का हब, ग्रामीण युवाओं को मिलेगा रोजगार

छत्तीसगढ़ में बकरी पालन से आत्मनिर्भर बनती लखपति दीदी महिलाएं

5000 साल पुरानी विरासत करकाभाट, कोरिया से पहुंचे शोधकर्ता

TAGGED:

SONAGARA KHARGAWAN ROAD
SUKHDEVPUR
SURAJPUR
SURGUJA DIVISION
BRIDGE COLLAPSES IN SURAJPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.