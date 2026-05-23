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बिहार में 14 साल में ही धंस गया 5.50 करोड़ का पुल, 3 जिलों का टूटा संपर्क

नालंदा में 14 साल में ही धंस गया 5.50 करोड़ का बना पुल. अब 3 जिलों का संपर्क टूटा, मीलों चक्कर काटने को मजबूर लोग.

bridge collapsed
नालंदा में पुल धंसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 23, 2026 at 5:08 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में सकरी नदी पर महज 14 साल पहले 5.50 करोड़ रुपये की लागत से बना पुल धंस गया है. यह पुल नालंदा, शेखपुरा और नवादा जिलों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी था. पुल के नींव की मिट्टी खिसकने से पिलर झुक गए और कैपिंग से लोहे की छड़ें बाहर निकल आई है.

दर्जनों गांव के लोग प्रभावित: पुल बंद होने से तीनों जिलों के दर्जनों गांवों की हजारों आबादी प्रभावित हुई है. कतरीसराय, मायापुर, गिरियक, शाहपुर और बरबीघा जाने वाले लोगों को अब मीलों लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है. स्कूल जाने वाले बच्चे, किसान और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. कुछ लोग सूखी नदी के रास्ते जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं.

नालंदा में पुल धंसा (ETV Bharat)

अंग्रेज काल के पुलों से तुलना: अंग्रेजों के जमाने में बने पुल आज भी मजबूत खड़े हैं, जबकि आधुनिक काल में बने पुल जल्दी जर्जर हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल और रात में ढलाई जैसी अनियमितताएं गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती हैं.

Nalanda BRIDGE COLLAPSE
मिट्टी खिसकने से पिलर झुके (ETV Bharat)

ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों पर बड़ा आरोप: दरियापुर गांव के रहने वाले राजू कुमार और शिशुपाल रंजन ने इसे ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों की घोर लापरवाही बताया. उन्होंने कहा कि पुल बनने से 15-20 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी, लेकिन इतने कम समय में जर्जर हो गया. बुजुर्ग महिला सुंदरी देवी ने बताया कि पुल की ढलाई रात के अंधेरे में होती थी और ठेकेदार बाहरी था.

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आधुनिक काल में पुल जल्दी जर्जर (ETV Bharat)

"यह पुल 3 जिलों नालंदा, नवादा और शेखपुरा को जोड़ता था. इसके बनने से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी. लेकिन महज 10-14 साल में ही यह जर्जर हो गया. यह ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों की घोर लापरवाही है."-राजू कुमार, स्थानीय

लोगों की मांग और उम्मीद: ग्रामीण अखिलेश यादव समेत स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द मरम्मत या नए पुल निर्माण की मांग की है. उन्होंने कहा कि 10-15 किलोमीटर अतिरिक्त सफर रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है. प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ता बनाने का दावा किया है, लेकिन स्थायी समाधान की जरूरत है.

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अब 10-15 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर (ETV Bharat)

"पुल बंद होने से 10 से 15 किमी का सफर बढ़ गया है. स्कूल जाने वाले बच्चों, किसानों को अनाज बेचने जाने में और मरीजों को पावापुरी अस्पताल पहुंचाने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है."-अखिलेश यादव, ग्रामीण

प्रशासन की तत्काल कार्रवाई: बिहारशरीफ अनुमंडल पदाधिकारी किसलय श्रीवास्तव के अनुसार पुल का निरीक्षण करने के बाद तुरंत आवाजाही बंद कर दी गई. NIT और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की टीम ने इसे खतरनाक घोषित कर नए पुल की सिफारिश की है. पुल के दोनों छोर पर ईंट की दीवार बनाकर और चौकीदार तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

Nalanda BRIDGE COLLAPSE
पुल पर लगाये गये चौकीदार (ETV Bharat)

"मामले की जानकारी मिलने के बाद पुल का निरीक्षण कर तत्काल उसे रोक दिया गया है. वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बगल से नदी को भरकर रास्ता बनाया गया है."-किसलय श्रीवास्तव, अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ

बिहार के अन्य जिलों में खतरनाक पुल: मुजफ्फरपुर में स्टेशन के पास और गंडक नदी पर दो पुल खतरनाक हैं. गया में तीन पुलों (बसातपुर-सिंलौंजा, चटकी-दरियापुर-गोरा रोड और राजबिगहा-बेलदार बिगहा) की स्थिति खराब बताई जा रही है. लखीसराय में दो और भागलपुर का विक्रमशिला सेतु तथा हाजीपुर-सोनपुर लोहे का पुल भी चिंता का विषय हैं.

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5.50 करोड़ की लागत से बना पुल (ETV Bharat)

2024-2026 में लगातार पुल हादसे: 2024 में 17 दिनों में 17 पुल गिरने की घटनाएं सारण, सिवान, किशनगंज, मधुबनी आदि जिलों में हुईं. 2026 में 4 मई को भागलपुर का विक्रमशिला पुल गिरा. जून-जुलाई 2024 में किशनगंज, मोतिहारी, अररिया और भागलपुर में कई पुल धंस गए या क्षतिग्रस्त हुए.

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मिट्टी खिसकने से पिलर झुके (ETV Bharat)

बिहार में निर्माण की विश्वसनीयता पर सवाल: बार-बार पुल गिरने की घटनाएं बिहार में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल उठा रही हैं. अंग्रेजी युग के मजबूत ढांचों की तुलना में आधुनिक पुलों का इतना जल्दी टूटना भ्रष्टाचार और लापरवाही की ओर इशारा करता है. जल्दी ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है.

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