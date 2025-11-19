सिलेंडर से भरे ट्रैक्टर के गुजरते ही गिरी पुलिया, बड़ा हादसा टला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना
सुंदरनगर में एक पुलिया भरभराकर नीचे गिर गई. गनीमत रही कि इस दौरान कोई दूसरा वाहन यहां से नहीं गुजर रहा था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 8:26 AM IST|
Updated : November 19, 2025 at 3:45 PM IST
मंडी: सुंदरनगर नगर परिषद क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया. नगर परिषद के अंतर्गत नगौण खड्ड पर बनी पुरानी पुलिया अचानक धंसकर खड्ड में समा गई. जैसी ही एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रैक्टर पुलिया से गुजरा ये हादसा पेश आया. यदि ट्रैक्टर के गुजरने के दौरान पुलिस क्षतिग्रस्त होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. यह पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.
मौके पर मौजूद फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही ट्रैक्टर पुलिया को पार करता है, पुलिया का एक पूरा हिस्सा अचानक नीचे धंस जाता है. घटना के ठीक उस समय पुलिया के विपरीत दिशा में सड़क किनारे स्कूटी पर बैठे दो युवक मौजूद थे. पुलिया के धंसते ही दोनों ही घबरा गए और मौके से भाग खड़े हुए. आसपास के लोग भी अफरातफरी में इधर-उधर भागते हुए नजर आए.
रोजाना होती थी सैकड़ों वाहनों की आवाजाही
स्थानीय निवासियों के अनुसार यह मार्ग रोजाना सैकड़ों लोगों का मुख्य आवागमन रूट है. पुलिया के समीप ही हिमाचल डेंटल कॉलेज और एक स्कूल भी स्थित है, जिससे छात्रों, अध्यापकों और स्थानीय लोगों की नियमित आवाजाही रहती है. क्षेत्रवासियों ने बताया कि पुलिया काफी समय से जर्जर अवस्था में थी और इसकी मरम्मत को लेकर कई बार मांग भी की जा चुकी थी, लेकिन समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया. यदि पुलिया सुबह के व्यस्त समय में या स्कूल छुट्टी के दौरान धंसती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी.
वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की मांग
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत नई पुलिया के निर्माण और वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की है. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि नगर परिषद को ऐसे संवेदनशील ढांचों की नियमित जांच सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अनहोनी से बचा जा सके.अभी तक प्रशासन की ओर से पुलिया धंसने के कारणों की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
