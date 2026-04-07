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करोड़ों की लागत से बन रहा सिंयुर पुल टूटा, भरमौर-होली मार्ग ठप

चंबा जिले के भरमौर में होली खड़ामुख मार्ग पर बन रहा सिंयुर पुल टूटा.

Sinyur bridge collapsed in Bharmour
निर्माणाधीन सिंयुर पुल टूटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 10:12 AM IST

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Updated : April 7, 2026 at 11:12 AM IST

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चंबा: हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के भरमौर-होली मार्ग पर बड़ा हादसा सामने आया है. सिंयुर को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल मंगलवार (7 अप्रैल) सुबह अचानक ध्वस्त हो गया. पुल टूटने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. पुल के गिरने से क्षेत्र की सड़क संपर्क व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

निर्माणाधीन सिंयुर पुल ध्वस्त

स्थानीय लोगों के अनुसार, भरमौर से होली क्षेत्र को जोड़ने के लिए सिंयुर पुल का निर्माण कार्य चल रहा था. पुल के ध्वस्त होने के कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है, जिससे कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग का क्षेत्रीय आवाजाही में अहम योगदान है, ऐसे में पुल गिरने से दैनिक जीवन और आपूर्ति व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है. पहाड़ी क्षेत्रों में पहले भी भूस्खलन और पुल क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनसे सड़क संपर्क बाधित होता है.

SDM को दिए गए जांच के आदेश

डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल ने कहा कि, "घटना की जानकारी मिली है. प्रशासन और संबंधित विभाग मौके का निरीक्षण कर रहे हैं. जल्द वैकल्पिक व्यवस्था बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं. स्थिति पर नजर बनी हुई है, राहत एवं बहाली कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है. इस पूरे घटना क्रम की जांच के लिए एसडीएम भरमौर को निर्देश दिए गए हैं."

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Last Updated : April 7, 2026 at 11:12 AM IST

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चंबा में सिंयुर पुल टूटा
SINYUR BRIDGE COLLAPSED IN BHARMOUR

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