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"पुल नहीं, तो वोट नहीं" का दिखा असर: रोहिन नदी पर पुल से 15 हजार लोगों की राह होगी आसान; आज़ादी के बाद पहली बार दौड़ी खुशी की लहर

आजादी के बाद 10 गांवों में खुशी की लहर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

महराजगंज: जिले में सेमरहवां घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति मिल गई है. इससे करीब 10 गांव की 13-15 हजार लोगों की राह आसान होगी. आजादी के बाद पहली बार यहां पुल स्वीकृत होने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ी है.

आजादी के बाद पहली बार अब 8-10 गांव के लोगों की सबसे बड़ी समस्या हल होने जा रही है. शासन ने इस पुल के लिए 26.82 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है.

शासन से स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीणों ने नौतनवां विधायक ऋषि त्रिपाठी को धन्यवाद दिया है. यह पुल महराजगंज के लक्ष्मीपुर ब्लॉक के सेमरहवां घाट पर रोहिन नदी पर बनाया जाएगा. पुल न होने की वजह से यहां के करीब 10 गांवों के लोगों को बड़ी समस्या थी.

नौतनवां विधायक ऋषि त्रिपाठी ने बताया कि यह क्षेत्र तीन ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है. पुल के अभाव में ग्रामीणों को लंबे समय से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. खासकर बरसात के मौसम में रोहिन नदी के उफान पर होने से सेमरहवां समेत आसपास के गांवों का संपर्क कट जाता था.

महराजगंज में रोहिन नदी पर 26.82 करोड़ से बनेगा पुल. (Video Credit: ETV Bharat)

लोगों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था. पुल न होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी. कई बार छात्र-छात्राएं स्कूल नहीं पहुंच पाते थे. वहीं, बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भी भारी दिक्कतें होती थीं. ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी लंबा चक्कर लगाना पड़ता था.

ग्रामीणों की नाराजगी उस समय खुलकर सामने आई थी जब लोकसभा चुनाव के दौरान पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी गई थी. इसके बाद विधायक ऋषि त्रिपाठी खुद गांव पहुंचे और लोगों को आश्वस्त किया कि पुल निर्माण उनकी प्राथमिकता में है.

आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने मतदान में हिस्सा लिया. विधायक ने बताया कि इस मुद्दे को उन्होंने लगातार शासन स्तर पर उठाया और मुख्यमंत्री से मिलकर लिखित अनुरोध भी किया. साथ ही इस विषय को सदन में भी प्रमुखता से रखा गया. अब स्वीकृति मिलने के बाद पुल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.