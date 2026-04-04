"पुल नहीं, तो वोट नहीं" का दिखा असर: रोहिन नदी पर पुल से 15 हजार लोगों की राह होगी आसान; आज़ादी के बाद पहली बार दौड़ी खुशी की लहर
नौतनवां विधायक ऋषि त्रिपाठी ने बताया कि यह क्षेत्र तीन ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 8:09 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 2:08 PM IST
महराजगंज: जिले में सेमरहवां घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति मिल गई है. इससे करीब 10 गांव की 13-15 हजार लोगों की राह आसान होगी. आजादी के बाद पहली बार यहां पुल स्वीकृत होने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ी है.
आजादी के बाद पहली बार अब 8-10 गांव के लोगों की सबसे बड़ी समस्या हल होने जा रही है. शासन ने इस पुल के लिए 26.82 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है.
शासन से स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीणों ने नौतनवां विधायक ऋषि त्रिपाठी को धन्यवाद दिया है. यह पुल महराजगंज के लक्ष्मीपुर ब्लॉक के सेमरहवां घाट पर रोहिन नदी पर बनाया जाएगा. पुल न होने की वजह से यहां के करीब 10 गांवों के लोगों को बड़ी समस्या थी.
नौतनवां विधायक ऋषि त्रिपाठी ने बताया कि यह क्षेत्र तीन ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है. पुल के अभाव में ग्रामीणों को लंबे समय से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. खासकर बरसात के मौसम में रोहिन नदी के उफान पर होने से सेमरहवां समेत आसपास के गांवों का संपर्क कट जाता था.
लोगों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था. पुल न होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी. कई बार छात्र-छात्राएं स्कूल नहीं पहुंच पाते थे. वहीं, बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भी भारी दिक्कतें होती थीं. ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी लंबा चक्कर लगाना पड़ता था.
ग्रामीणों की नाराजगी उस समय खुलकर सामने आई थी जब लोकसभा चुनाव के दौरान पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी गई थी. इसके बाद विधायक ऋषि त्रिपाठी खुद गांव पहुंचे और लोगों को आश्वस्त किया कि पुल निर्माण उनकी प्राथमिकता में है.
आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने मतदान में हिस्सा लिया. विधायक ने बताया कि इस मुद्दे को उन्होंने लगातार शासन स्तर पर उठाया और मुख्यमंत्री से मिलकर लिखित अनुरोध भी किया. साथ ही इस विषय को सदन में भी प्रमुखता से रखा गया. अब स्वीकृति मिलने के बाद पुल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.
उन्होंने कहा कि पुल बनने से सेमरहवां समेत आसपास के 8 से 10 गांवों के लोगों का आवागमन आसान होगा. क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी. पुल निर्माण की खबर मिलते ही गांव में उत्सव जैसा माहौल है.
ग्रामीण इसे आजादी के बाद से लंबित मांग पूरी होने के रूप में देख रहे हैं. लोगों का कहना है कि कई जनप्रतिनिधि आए और गए लेकिन यह काम अब जाकर पूरा होने जा रहा है.
प्रभावित आबादी: 8 से 10 गांवों की कुल आबादी लगभग 13 हजार से 15 हजार के बीच है.
आवागमन की समस्या: इन गांवों के चारों ओर प्राकृतिक बाधाएं हैं. पूरब में जंगल, उत्तर और पश्चिम में नदी और दक्षिण में भी नदी है. बारिश या बाढ़ के समय हालात और गंभीर हो जाते थे, जिससे लोगों का आना-जाना पूरी तरह बाधित हो जाता था।
शिक्षा पर असर: इन गांवों के बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे. दूरी और रास्ते की कठिनाई के कारण कई बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते थे.
वैकल्पिक साधन: नदी पार करने के लिए नाव के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है.
पुल बनने के बाद लाभ: पुल बन जाने के बाद ये गांव सीधे मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे. इससे बाजार, स्कूल और अस्पताल की दूरी घटकर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी.
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